/685350/الشباب-والرياضة-تعلن-انطلاق-منافسات-النسخة-الــ-9-من-دوري-مراكز-الشباب-ببني-سويف

تنطلق"اليوم الأحد "منافسات دورى مراكز الشباب لكرة القدم في نسخته التاسعة للموسم 2021/2022، والتي يشارك فيها 24 فريقا على مستوى مراكز المحافظة ببني سويف، من خلال 4 مجموعات ،تضم كل مجموعة 6 فرق.

وأوضح مدير عام الشباب والرياضة أن مباريات الأسبوع الأول للمجموعتين الأولى والثانية ، تقام " اليوم الأحد"حيث يلعب في الأولى مركز شباب بنى عدى مع مركز شباب مدينة ناصر على ملعب مركز شباب مدينة ناصر، فيما يقابل مركز شباب أطواب مركز شباب ابو صير الملق على ملعب مركز شباب مدينة الواسطى، ويلعب مركز شباب ميدوم مع مركز شباب كوم أبو خلاد على ملعب مركز شباب مدينة الواسطى وبالنسبة لمباريات المجموعة الثانية،يتقابل مركز شباب تزمنت الشرقية مع مركز شباب بنى سليمان الشرقية على ملعب مركز شباب أبو سليم، فيما يلعب مركز شباب بلفيا مع مركز شباب الحكامنة على ملعب مركز شباب المدينة شرق النيل، و يلاعب مركز شباب العبور مركز شباب باروط على ملعب مركز شباب المدينة شرق النيل

دورى مراكز الشباب فى بنى سويف

تجدر الإشارة إلى أن قرعة دوري مراكز الشباب قد أجريت نهاية فبراير الماضي ، والتي يشارك فيها 23فريقاً تم توزيعهم على 4 مجموعات،حيث ضمت المجموعة الأولى فرق الواسطى وناصر (أطواب، ميدوم ، أبو صير الملق ،مدينة ناصر ،بنى عدى ، كوم أبو خلاد )، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق مركز بني سويف (بلفيا،تزمنت الشرقية،باروط ،الحكامنة،بنى سليمان الشرقية،العبور)وفي المجموعة الثالثة فرق اهناسيا وسمسطا (العواونة ، النويرة ،قاى ،سدمنت الجبل ،مدينة سمسطا، دشطوط ) في حين ضمت الرابعة فرق ببا وبني سويف واهناسيا (سدس ،غياضة الغربية ،طوه ،أهناسيا الخضراء، المماليك، طما فيوم)

حملات تموينية مكثفة بأسواق بنى سويف

وقال المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين في حديثة ”لتحيا مصر” أن الرقابة التموينية بالمديرية بالتعاون مع مباحث التموين شنت حملة مكبرة علي الأسواق أسفرت عن ضبط 55 طن دقيق فاخر لدى أحد التجار، و14 ألف زجاجة زيت طعام و300 كجم سكر وطن مكورنة بدون فواتير وذلك لحجبها عن البيع بغرض زيادة سعرها واحتكارها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وجاري عرضها على النيابة العامة.