/685347/دون-تحديد-موعد-آخر-تأجيل-حفل-مروان-بابلو-لسوء-الأحوال-الجوية

أعلنت الشركة المنظمة لحفل مغني الراب مروان بابلو في محافظة الأسكندرية عن تأجل الحفل لأجل غير مسمى؛ بسبب سوء الأحوال الجوية في الأسكندرية، وكان ذلك من خلال إعلان رسمي صدر من شركة The planners.

دوت الخليج يرصد تأجيل حلف مروان بابلو في الأسكندرية لسوء الأحوال الجوية

مروان بابلو يعلن عن تأجيل حفلته في الأسكندرية

نشر مغني الراب مروان بابلو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، إعلان الشركة المنظمة للحفل The planners عن تأجيلها دون تحديد موعد آخر لها، والمكتوب فيه الآتي: "نظرًا لسوء الأحوال الجوية ولاحتمالية وجود نوة تزامنًا مع توقيت حفلة مروان بابلو في نادي الاتحاد الجديد بالأسكندرية، قررنا تأجيل الحفلة حفاظًا على سلامة الجمهور. على أن يتم الإعلان عن موعدها الجديد بعد تحديده".

تعليقات الجمهور على خبر تأجيل حفل مروان بابلو

شارك الجمهور ومتابعي مروان بابلو على موقع إنستجرام، على خبر تأجيل حفلة الإسكندرية، معربين عن إنتظارهم للحفل في أي وقت، وقال أحدهم: "ولا يهمك يا حبيب أخوك"، وقال آخر: "نزل الالبوم واحنا مسامحين"، وطالبه أحد متابعيه بإقامتها في القاهرة وقال: "هاتها القاهره بقى وحيات امك"، وقال له شخص آخر ممازحًا: "يغالي ولا يهمك كدة كدة مكنتش هاجي عشان معيش فلوس".

حفل مروان بابلو في الرياض على مسرح أبو بكر سالم

أبقى مروان بابلو على حفله غدًا 14 مارس في العاصمة السعودية الرياض، على مسرح أبو بكر سالم، الذي سبق وأعلن عنه من خلال نشره للبوستر الدعائي الرسمي للحفل على حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، مشاركة في موسم الرياض 2022، وتم إطلاق تذاكرها منذ يوم 7 مارس الجاري حتى يتمكن جميع محبي مروان بابلو في السعودية والدول العربية من الحجز والحضور للحفل بسهولة.

أغنية بربري يحصد أكثر من 4 مليون مشاهدة

طرح مروان بابلو تراك جديد لأغنية راب تحمل اسم برباري، هذا من 11 يوم فقط، ولكنها استطاعت الحصول على أكثر من 4 مليون مشاهدة منذ طرحها إلى اليوم، وجاءت كل تعليقات محبي بابلو على الأغنية إجابية جدًا ويشجعوه لتقديم أغاني جديدة وفيديو كليبات قريبًا.