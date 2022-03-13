/685345/صن-داونز-يصدر-بيان-بعد-تعرض-الأهلي-لعقبات-قبل-مباراة-الإياب

أصدر نادي صن داونز بيان بعد أحداث بعثة النادي الأهلي، قبل مواجهتهم التي جمعت بين الفريقين في الأمس بمدينة جوهانسبورج بجنوب إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سقط النادي الأهلي بنتيجة هدف دون رد، أمام صن داونز، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بيان صن داونز بعد مواجهة الأهلي

تلقى ماميلودي صن داونز معلومات بخصوص الملابسات والحادث المزعوم الذي أدى إلى تأخير وصول الأهلي لملعب مباراة ماميلودي صنداونز على ملعب FNB بجنوب إفريقيا".

وقال: "بدأ صن داونز تحقيقًا واتصل أيضًا بشرطة جنوب إفريقيا للوقوف على الحقائق والظروف التي أدت إلى البيان الذي أصدره الأهلي بشأن تأخير وصول حافلة الأهلي إلى ملعب FNB من قبل بعض المشجعين".

وأضاف: "سيتخذ ماميلودي صن داونز إجراءات تأديبية صارمة بما في ذلك منع المشجعين غير المسؤولين من حضور المباريات المستقبلية إذا كانت شكاوى الأهلي مبررة بشكل واقعي".

وواصل: "صن داونز لديه واجب والتزام لضمان معاملة الأهلي وأي نادي كرة قدم آخر يستضيفه بالاحترام والمجاملة والكرامة التي يستحقونها، كما سيتواصل ماميلودي صن داونز مع الأهلي للحصول على روايتهم للظروف المتعلقة بهذا الحادث".

واختتم: "يلتزم ماميلودي صن داونز بالحفاظ على علاقته التاريخية مع الأهلي وبنائها من أجل المنفعة طويلة المدى والنمو لكلا الناديين وأنصارهما وكرة القدم الأفريقية".

صن داونز امام الأهلي بلقاء الإياب

وبدأ صن داونز بهجوم كبير على النادي الأهلي واضاعوا أكثر من فرصة في غياب تام للاعبي القلعة الحمراء الذي كانوا بعيدين عن مستواهم المعهود.

وظل صن دانز في الهجوم حتى أحرز هدف في الدقيقة 23 عن طريق بيتر شالوليلي، الذي أعطى التقدم للفريق الجنوب إفريقي.

الأهلي ضد صن داونز

وفي بداية شوط المباراة الثاني ظل صن داونز يهاجم على مرمى الأهلي ولكن تألق محمد الشناوي ودافع عن مرماه بقوة من الهدف الثاني.

لتنتهي المباراة بفوز صن دانز بهدف نظيف على الأهلي ليرتفع رصيد الفريق الجنوب إفريقي للنقطة رقم 10 منفرداً بالمركز الأول، بينما يظل الأهلي عند النقطة الرابعة بالمركز الثاني.