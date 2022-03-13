/685367/احنا-لسه-في-الشتاء-الأرصاد-تحذر-المواطنين-من-أمر-هام

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، إن نحن ما زالنا في طقس الشتاء وهيئة الأرصاد الجوية قامت بتحذير المواطنين في الأسبوع الماضي بعدم الاغترار في ارتفاع درجات الحرارة الاسبوع الماضي والرياح الغربية التي أتت وتسببت في ارتفاع درجات الحرارة.

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وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن منذ الأسبوع الماضي انخفضت درجات الحرارة مرة أخرى وسوف يستمر هذا الانخفاض حتي نهاية هذا الأسبوع وسوف تكون درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية بسبب كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا سوف تتسبب في انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح.

سوف يستمر هذا الانخفاض حتي نهاية هذا الأسبوع

وتابع مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد أن نشاط الرياح في هذه المرة لم يكون محملة بالغبار والاتربة بسبب ان الرياح هذه المرة سوف تزيد من إحساسنا بإنخفاض في درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية بداية من سواحلنا الشمالية شمالا إلى جنوب الصعيد.

وأوضح الدكتور محمود شاهين أن درجة الحرارة الصغري سجلت أمس 9 درجات مئوية فقط ولكن مع نشاط الرياح فإنه يعطي الاحساس بالبرودة أكثر وكأن درجة الحرارة لا تزيد عن 5 درجة مئوية.

وأشار إلى أن نشاط الرياح سوف يستمر معنا على الأقل 72 ساعة القادميين وهذا الذي يشعرنا بانخفاض كبير في درجات الحرارة والاحساس بالبرودة.