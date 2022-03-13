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قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، ان المستشفيات الجامعية ذراع كبير لوزارة الصحة في تقديم الخدمات للمواطنين، واستقبال عدد كبير من المواطنين.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن تقديم الاعلامي سيد علي المذاع على فضائية الحدث اليوم، مؤكدا دور المستشفيات الجامعية الجوهري في تنفيذ مبادرت الرئيس في انهاء قوائم الانتظار لتميزها في خبرائها والجراحات الصعبة.

التعليم العالي: المستشفيات الجامعية دورها جوهري في تنفيذ مباردات الرئيس الصحية

ولفت انه تم نشر عدد من الجراحات الفريدة التي قامت بها المستشقيات الجامعية، لافتا الى مشاركتها في كافة المحافظات بمبادرة حياة كريمة من خلال القوافل التي تدخل الارياف لاجراء الفحص الطبي والبشري وايضا الخدمات البيطرية.

وقال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، ان اللجنة المشكلة من قبل وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار وتتكون من رؤساء المجالس المعنية حتى يقوموا بدراسة موقف الطلاب والتخصاصات لهم، موضحا أن الاغلبية من هؤلاء الطلاب العائدين من أوكرانيا من القطاع الطبي والهندسي.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، اللجنة التي تم تشكيلها لتحديد كافة الجوانب والظروف المتعلقة بعمليات تحويل الطلاب ، كما سيتم عمل اختبار تحديد المستوى الدراسي لمن يدرس طب بشري وطب أسنان وصيدلة وهندسة من الطلاب العائدين من أوكرانيا .

التعليم العالي: اجراء اختبارات تحديد المستوى الدراسي للعائدين من أوكرانيا قبل التحاقهم بالجامعات

وتابع الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي ان الاختبارالمحدد للطلاب سوف يشرف عليه متخصيين من اجل تحديد مستويات الطلاب، منوها اننا نعمل على تخفيف الاعباء على الطلاب بعد الظروف التي حصلت في اوكرانيا،

وزارة التعليم العالي تنسق مع كافة الجهات المعنية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي

واستطرد أنه من حق الطلاب أيضا اللجوء لاي كلية خارج مصر أو استكمال دراستهم في أوكرانيا، مؤكدا أنه منذ بداية أزمة الحرب بين روسيا والدولة الأوكرانية وتقوم وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمساعدة في حل مشكلة الطلاب المصريين المقيمين في أوكرانيا والذي تم نقلهم إلى مصر.