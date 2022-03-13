/685357/شعبة-الدواجن-انخفاض-أسعار-السلع-خلال-الأيام-الخمس-القادمة

فسر سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، أسباب ارتفاع اسعار الدواجن والبيض والسلع الاخرى قائلا:" يوجد عدد من التجار قاموا بتخزين السلع الحيوية مستغلين الازمة الروسية والاوكرانية والحرب الدائرة بينهم والتي أدت إلى تضخم عالمي، ناهيك ايضا على شهر رمضان والذي يكون عليه اقبال شديد من المواطنين لشراء السلع.

وتابع سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن تقديم الاعلامي سيد علي المذاع على فضائية الحدث اليوم منوها أن الوزارة تقوم بعمل جهود كبير في ضبط كميات كبيرة كانت محتكرة من التجار الجشعين.

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار السلع خلال الأيام الخمس القادمة

وزف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض الاسعار، قائلا:" الأسعار سوف تعود الى ما كانت عليه وافضل من ذلك أيضا، وذلك خلال الايام الخمسة الماضية ".

تطبيق قانون امن الدولة طورايء لردع التجار

واستطرد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة :" حاليا يتم تطبيق قانون امن الدولة طورايء على قانون الغش التجاري من أجل توصيل السلع لكافة المواطنينن".

بعدم استغلال هذه الفترة وعمل مبادرات تساهم في تخفيض أسعار كافة السلع الغذائية

وناشد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة التجار بعدم استغلال هذه الفترة وعمل مبادرات تساهم في تخفيض اسعار وتوفير كافة السلع الغذائية ".