تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة أنيسة حسونة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف ناجى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أن التكريم أثلج صدرها وصدور الجميع، مؤكدا أن الجميع أحس بأن الدولة تطبطب عليها لأن ما حدث لفتة جميلة من السيدة انتصار السيسى.

أوضح أنها سجلت حديثا صباح أمس، ثم أجرت 2 أشعة مساء وكانت مجهدة جدا، مضيفًا: "حاولنا نريحها ولكنها كانت منهكة تماما وعلى الصبح نفذ أمر الله".

وأشار إلى أن دفن الراحة سيتم غدا بعد حضور نجلتها، وسيتم تشييع الجنازة ظهرا من مسجد الشرطة فى 6 أكتوبر، كما سيجرى العزاء فى نفس المسجد بعد صلاة المغرب.