حياة كريمة تواصل توزيع هدية الرئيس على الأسر المستحقة بزفتى وقطور (صور)

جدة - نرمين السيد - واصلت مؤسسة حياة كريمة، توزيع صناديق المواد الغذائية لليوم التالت على التوالى بقرى مركزى قطور وزفتى بمحافظة الغربية، ضمن هدية الرئيس.



جدة - نرمين السيد - واصلت مؤسسة حياة كريمة، توزيع صناديق المواد الغذائية لليوم التالت على التوالى بقرى مركزى قطور وزفتى بمحافظة الغربية، ضمن هدية الرئيس. قوافل المواد الغذائية تأتى بالتعاون مع شركة الصافى جروب، لتجهيز 200 ألف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية فى جميع مراكز المحافظة.

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