عاجل.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن الأجواء ستبدأ فى التحسين بداية من السبت المقبل.

وتشهد البلاد أجواء شتوية باردة على معظم الأنحاء بسبب هبوب رياح شمالية قادمة من جنوب أوروبا.

ومن المتوقع أن يكون الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تتكاثر السحب المتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد مزيدا من الانخفاض فى درجات الحرارة على العديد من المناطق الشمالية خلال الأيام المقبلة.