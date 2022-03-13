/685348/جائزة-أفضل-ممثل-أمير-المصري-في-منافسة-نيكولاس-كيدج-وبيندكت-كامبرباتش

يواجه الفنان المصري العالمي أمير المصري، النجم بيندكت كامبرباتش، والنجم نيكولاس كيدج على جائزة أفضل ممثل التي تم ترشيحه لها عن دوره في فيلم Limbo.

دوت الخليج تكشف منافسة أمير المصري على جائزة أفضل ممثل

حفل جمعية chlotrudis للسينما المستقلة

ويخوض أمير المصري المنافسة على الجائزة ضمن الدورة الـ 28 من حفل جمعية Chlotrudis للسينما المستقلة، وكان وقع الاختيار على الفنان المصري بموقع The Playlist ضمن قائمته لأفضل أداء تمثيلي.

وفي نفس السياق، اختار الناقد البريطاني بيتر برادشو، الفنان أمير المصري ضمن قائمته لأفضل الممثلين خلال هذا العام، بمقال نشره عبر موقع The Guardian.

أعمال أمير المصري في 2021

وعاش الفنان أمير المصري انتعاشة فنية كبيرة خلال عام 2021 بجانب عدد من النجاحات حيث فاز بجائزة أفضل ممثل في جوائز البافتا اسكتلندا عن دوره في فيلم Limbo، وشارك كـ عضو لجنة تحكيم بمسابقة أفضل فيلم عربي ضمن فعاليات الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ومن ناحية أخرى، يعرض للفنان المصري في السينمات حاليًا فيلم يحمل اسم “ريتسا”، بعد النجاح الكبير الذي حققه من خلال أول بطولة درامية مطلقة له في حكاية “النظارة البيضا” التي قدمها ضمن حكايات الموسم الثالث من مسلسل “نصيبي وقسمتك” عبر شاشة قناة on الفضائية ومنصة Watch it الرقمية.

معلومات عن أمير المصري

وينتظر أمير المصري حاليًا، طرح مسلسل Rogue Heroes خلال الفترة المقبلة في بريطانيا، كما يعرض له عبر منصة نتفليكس العالمية، مسلسل The One، الذي يجسد خلاله شخصية بنجامين بن الذي يعمل في شركة أدوية وتدور الأحداث حول قصته مع صديقه جميس وصديقته ريبيكا.

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جدير بالذكر أن أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، حصد مجموعة كبيرة من الجوائز كما تعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية ومنهم هيو لوري، وتوم هيدلستون، وأوليفيا كولمان، بالإضافة إلى وودي هارلسون، كما أنه من مواليد القاهرة لكنه نشأ في لندن، وقدّم فيملين في مصر حقق بهما نجاحًا باهرًا وهما “رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” مع الفنان محمد هنيدي، وفيلم “الثلاثة يشتغلونها” مع الفنانة ياسمين عبد العزيز.