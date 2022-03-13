/685346/18-مارس-شيماء-سيف-وإسلام-إبراهيم-في-برنامج-أحلى-كلام

يحل كل من الفنانة شيماء سيف والفنان إسلام إبراهيم في برنامج أحلى كلام، مع الفنان والإعلامي أحمد فهمي، وذلك على حلقتين يتم عرضهما يومي الجمعة والسبت القادمين بتاريخ 18 و19 مارس.

دوت الخليج يكشف موعد إستضافت أحمد فهمي للفنانين شماء سيف وإسلام إبراهيم في برنامج أحلى كلام

شيماء سيف وإسلام إبراهيم في برنامج أحلى كلام

سيتشارك الفنانة شيماء سيف والفنان إسلام إبراهيم مع الفنان أحمد فهمي مقدم برنامج أحلى كلام، اللعب والرقص والمرح، هذا إلى جانب فقرة غنائية سيقدمونها سويًا.

كما سيتدحث كل منهما عن أعماله القادمة والمواقف الطريفة في أعمالهم السابقة، ويفصحان عن أسرارا في حياتهما يعرضاها لأول مرة، وذلك خلال حلقتين يتم عرضهما الجمعة والسبت القادمين في تمام الساعة 10 مساءًا على قناة الحياة.

برنامج أحلى كلام مع الفنان أحمد فهمي

قدم الفنان أحمد فهمي عدد من حلقات برنامج أحلى كلام، الذين حققوا نجاحًا واسعًا، حيث أستضاف خلالهم عدد من النجوم المحبوبين للجمهور المصري والعربي، مثل: أشرف عبد الباقي، أحمد السعدني، محمد ثروت وأحمد رزق وغيرهم، وفي كل حلقة يتمتع الجمهور بالفقرات الترفيهية التي يقدمها ضيوف الحلقات مع مقدم البرنامج أحمد فهمي، إلى جانب المواقف الكوميدية التي يعرضوها من كواليس أعمالهم السابقة، أو التي تعرضون لها في حياتهم.

شيماء سيف وإسلام إبراهيم في مسلسلات شهر رمضان 2022

تشارك الفنانة شيماء سيف في مسلسلات شهر رمضان 2022، من خلال دورها في مسلسل أحلام سعيدة، التي تقدم بطولته النجمة يسرا، والفنانتين غادة عادل ومي كساب، من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، إلى جانب مشاركتها في مسلسل في بيتنا روبوت 2، من بطولة الفنان والمنتج هشام جمال وليلي زاهر.

كما يقدم الفنان إسلام إبراهيم دورًا في مسلسل راجعين يا هوا، ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، وهو من بطولة خالد النبوي، هنا شيحة، نور اللبنانية، أحمد بدير، وفاء عامر و أنوشكا، إلى جانب سلمي أبو ضيف، طه الدسوقي، نور خالد النبوي، تميم عبده وصفاء الطوخي، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، من إخراج محمد سلامة.