/685344/هيثم-سعيد-ويجز-ميتقارنش-بالهضبة-وأغاني-المهرجانات-كلماتها-متتسمعش

حل الفنان هيثم سعيد، صاحب الأغنية الشهيرة «هما مالهم بينا يا ليل»، ضيفا على برنامج كلام الناس، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة mbc مصر من يوم الخميس للأحد من كل أسبوع، وكشف من خلاله عدد من التصريحات بشأن رأيه في مطربي المهرجانات ومطربي الراب.

دوت الخليج يرصد تصريحات جريئة ليهيثم سعيد في برنامج كلام الناس

هيثم سعيد: مفيش مقارنة بين ويجز بالهضبة

كشف الفنان هيثم سعيد عن نيته في مقارنة مطرب الراب ويجز بالهضبة عمرو دياب، بعد الجدل الذي أثاره منشوره بشأن تصريحاته بأن ويجز قدم ما قدمه عمرو دياب، فقال خلال برنامج كلام الناس: «كنت كاتب ده كمستمع، وكدة كدة بنتهاجم، وكل الهجوم كان على المقارنة، بس أنا مش قصدي أقارن، ويجز عمل أغاني مختلفة ونجحت كلها، ودا حصل عن ويجز علشان كدة شبهت بعمرو أديب، لأن مينفعش نتجاهله هيبقى حرام».

وتابع هيثم سعيد حديثه: «عمرو دياب لو غنى ريا يا فجل الناس هتسمعه، ولكن ٱني بقارنه بجد فبعيد الشر أنا بس كنت بدي ويجز حقه».

هيثم سعيد: هغني راب بطريقتي لكن المهرجانات استغفر الله

وعن إمكانية هيثم سعيد في تقديم أغاني مهرجانات أو راب، فقال للاعلامية ياسمين عز: «أغني راب بس بطريقتي، لكن أغني مهرجانات أستغفر الله العظيم لا، كل فترة بيطلع جيل جديدة بيطرد كل ما هو غريب في الموسيقى،».

واستكمل هيثم سعيد: «مش هسمع مهرجانات لابني عشان مبتعرضش الأذى، ومصر أعلى من المزيكا الماشية اليومين دول، وفي ظل التصريحات دي بقى الفن بيفقد حريته، وفي فعلا كلام في المهرجانات متتقالش».

هيثم سعيد: قولت لشاكوش بطل جهل أما اعترض على قرار الفلاشة

ودخل هيثم سعيد بحديثه عن مشاكله مع بعض نجوم المهرجانات والنجوم العاديين، فقال: «قولت لحسن شاكوش بطل جهل أما اعترض على الفلاشة، إحنا كنا أكتر ناس بنغني على فلاشة، واستاذ هاني شاكر قالي في ناس تانية من حقها تشتغل، ومنع الفلاشة عننا».

وأضاف: «في فرق بين إنك تبقي ناجح وانك تبقى فقرة مثيرة، وفيه ناس كتيرة بتنجح وناس لسة هتنجح، بس في حاجات زي إن رضا البحراوي مطرب مصري تقيل فمينفعش حد يغلط فيه وعمر كمال أشطر واحد بيغني مهرجانات بس تصريحاته مثيرة مينفعش نقول لحد إن الشغل أهم من الشهادة، خاصة أما يبقى عندك جمهور كبير».

هيثم سعيد يكشف حقيقة خلافة مع رامي صبري

أما عن خلافه مع رامي صبري فقال: «كان في تشابه بين أغنيتي وأغنيته في اللحن، والناس اللي كانت شغالة معايا هي نفسهم اللي كانت شغالة معاه، لكن حلينا المشكلة، وبحترمه جدا واحنا زملكاوية زي بعض وهو من الناس اللي عرفوا يتعايشوا مع الانتقالات».