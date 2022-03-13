/685342/كارثة--سيدة-الفيديو-المسيئ-لطفلة-ذوى-الهمم-طلعت-أمها-وكله-عشان-زيادة-المشاهدات-بـالتيك-توك

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تدوله على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك"متضمناً قيام إحدى السيدات بالتنمر على فتاة "من ذوى الهمم" عن طريق تصويرها أثناء ترهيبها بإلقاء " دجاجة " تجاهها والسخرية منها.

دوت الخليج

كارثة .. سيدة الفيديو المُسيئ لطفلة ذوى الهمم «طلعت أمها »وكله عشان زيادة المشاهدات بـ«التيك توك»

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن تحديد هوية المجنى عليها وتبين أنها (فتاة " من ذوى الهمم ") ، وأن السيدة التى ظهرت خلال مقطع الفيديو بصحبتها ( "والدتها " ربة منزل ). عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيدة المذكورة ، وبصحبتها نجلتها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق نسب_مشاهدة عالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة تستجوب المتهم بقتل طفل من ذوي الهمم بالغردقة

في سياق اخر استجوبت النيابة العامة، المتهم بقتل طفل من ذوي الهمم بالغردقة، مضيفة في بيان لها، إنها تلقت أمس بلاغ بالعثور على جثمان طفل من ذوي الهمم يبلغ أربعة عشر عام بعد تغيبه عن مسكنه منذ الـ 9 من مارس الجاري، وظهور جثمانه أسفل سلم عقار بمدينة الغردقة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها حتى توصلت من تحريات الشرطة لتحديد المتهم بقتله، وأمرت بضبطه وإحضاره، فألقي القبض عليه فجر اليوم لاستجوابه.

يذكر أن النيابة العامة، سألت والدي الطفل عن ظروف تغيبه، وناظرت جثمانه، فتبينت إصابته بجرح طعني بالصدر، وآخر ذبحي بالعنق، وأمرت بتوقيع كشف الصفة التشريحية على جثمان الطفل المجني عليه لبيان ما به من إصابات وكيفية حدوثها.

كما عاينت النيابة العامة مسرح الواقعة ومسكن الطفل، وكلفت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع ما بهما من آثار، وضبطت تصوير لآلات مراقبة بمحيط مسكن الطفل ظهر فيه ترجله في توقيت تغيبه بعيدا عن مسكنه مع شخص بالغ.