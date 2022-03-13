/685340/مرتضى-منصور-لحازم-إمام-وفاروق-جعفر-أطلعوا-قولوا-بتاخده-كام-عشان-تضربوا-في-الزمالك-كل-يوم

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حازم إمام وفاروق جعفر نجوم القلعة البيضاء السابقين، خلال المؤتمر الذي عقده اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور: "فاروق جعفر هو وحازم إمام بيضربوا كل يوم في ناديهم واللي هما فيه دا بسبب الزمالك اللي خيره عليهم".

وأضاف: "عرضت على فاروق جعفر يشتغل في قناة الزمالك وياخد 420 ألف قالي لا، لو هو زملكاوي فعلا زي ما بيقول كان يبقى موجود".

وأكمل: "حازم إمام أنا اللي طلعتك تحترف بعد ماجيت عيطت مع والدك الله يرحمه في النادي وبعد ما فشلت انا اللي رجعتك، وقولت هلعب ببلاش بس كنت بتاخد أعلى عقد في الفريق".

وأردف: "كفاية كدا انتو مصيتو دم النادي اللي خيره عليكو واللي عملكوا، أطلعوا قولوا انتو بتاخدو كام في القناة اللي انتو فيها عشان تضربوا في النادي بتاعكوا كل يوم".

مرتضى منصور: إسماعيل يوسف سيتواجد مع فيريرا في جهاز الزمالك

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول احوال الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بنادي الزمالك: "إسماعيل يوسف سيتواجد في الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، للعمل مع أمير على العديد من الملفات مثل قضايا والصفقات الجديدة".

وأكمل: "ليتفرغ أمير مرتضى لملفات أخرى بشكل أكبر، ولكنه سيبقى في منصبه كمشرف عام على الكرة أيضاً".

وعن بطولة كأس مصر قال: "مش هنلعب الكأس الجديد قبل استكمال البطولة القديمة، وعامر حسين خرج وقال البطولة هتتلعب لما نشوف احنا منتظرين".

وخسر الزمالك أول أمس أمام الوداد بهدف نظيف على ستاد القاهرة في صدمة كبيرة لجماهيره، ليودع البطولة رسمياً بعد فوز بترو أتليتك بالأمس على ساجرادا.

مرتضى منصور يعلن عدم التجديد لطارق حامد

وقال:” أن طارق حامد اجتمع بأمير مرتضى المشرف على الكرة من أجل مناقشة ملف التجديد، وشدد على أنه عرض عليه 25 مليون جنيه في الموسم.

وزاد:”أن اللاعب طلب الحصول على 9 ملايين مستحقاته المتأخرة، ووافقت على سدادها، وأوضح أن الزمالك ليس في حاجة لطارق حامد.

وأستكمل:”: سألت الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي نبيه المدرب العام وتأكد من سلامة طارق حامد، وشدد على أن الزمالك خسر بسبب طارق حامد وغيابه عن المباراتين.