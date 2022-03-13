/685329/هيثم-سعيد-نجاح-هما-مالهم-بينا-ياليل-كان-عبء-وتسببت-في-ابتعادي-عن-الفن

تحدث الفنان هيثم سعيد، بطل أغنية «هما مالهم بينا يا ليل»، الذي لازلت تحقق صدر واسع بين الجماهير وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلة، لأول مرة عن سبب ابتعاده عن الوسط الفني، وذلك عبر برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة mbc مصر.

دوت الخليج يرصد سبب غياب هيثم سعيد عن الساحة الفنية

وقال هيثم سعيد خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز: «غبت عن الوسط لأسباب فلسفية، كنت بادىء وأنا عندي 16 سنة، وأغنية هما مالهم بينا ياليل كانت 20 سنة، وحققت نجاح كبير جدا، وبقى شبح هما مالهم بينا ياليل مسيطر ونجاحها بقى عبء ليا، فخلاني عايزة أفهم نفسي وخدت وقت كفايا لحد ماسستم نفسي من أول جديد، وقعدت من 2011 إلى 2018 مبشتغلش».

هيثم سعيد: شغل عالي بيناقش تأثير السوشيال ميديا في الحياة

واستكمل هيثم سعيد عن عودته للعمل الفني في تجربة التمثيل بالمشاركة في السباق الرمضاني 2022، وذلك عبر مسلسل «شغل عالي»، فقال: «شغل عالي أول تجربة ليا في الدراما المصرية، مع نجمتين كبار وهما شيرين رضا وفيفي عبده، وهو بيناقش قضية مدى تأثير السوشيال ميديا في الحياة، والمخرج قالي إني حاسس من بوستاتك إنك فاهم في الحوار ده».

واختتم حديثه: «التمثيل أصعب من الغناء بمراحل ومحتاج مجهود، الكورة بتكسب فلوس أكتر من التمثيل».

أبطال مسلسل شغل عالي

الجدير بالذكر أنه يشارك في بطولة مسلسل «شغل عالي» كلا من فيفي عبدة، شيرين رضا، كريم سرور، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وعدد أخر من الفنانين، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي بين فيفي وشيرين وبعض المواقف التي يواجهونها ويتم حلها بطريقة كوميدية.

شيرين رضا وفيفي عبده في دويتو غنائي ضمن شغل عالي

تألقت الفنانة شيرين رضا وزميتلها الراقصة فيفي عبده، بدويتو غنائي ضمن مسلسلهما الدارمي «شغل عالي»، وحقق الدويتو الغنائي للفنانة شيرين رضا وفيفي عبده، نجاحات ساحقة لم تكن متوقعة، تصدرت من خلاله شيرين رضا مؤشرات الاكثر بحثا عبر موقع جوجل الشهير، وذلك بعدما حققت الغنية أكثر من 30 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.