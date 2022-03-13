«الوسط مافيهوش رحمة وأنا مابقاش عندي أمل».. تصريحات مؤثرة لنجوى فؤاد في كلام الناس

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ظهرت الفنانة نجوى فؤاد اليوم 13 مارس، في برنامج كلام الناس على شاشة mbc مصر، تشتكي من الإهمال الفني لها، وتُعاني من اليأس الشديد بسبب عدم تقديم أي أدوار لها، رغم استعدادها الدائم للعمل.

دوت الخليج ينقل لكم كلام نجوى فؤاد في برنامج كلام الناس على قناة mbc مصر

نجوى فؤاد في برنامج كلام الناس

وقام برنامج كلام الناس بمداخلة هاتفية مع الفنانة نجوى فؤاد اليوم، بعد الفيديو التي نشرته لها أمس الفنانة منة جلال، وتحدثت فيه عن إهمال الناس والفنانين لها، فتحدثت اليوم خلال حلقة البرنامج وقالت: "الوسط بتاعنا مبقاش فيه السؤال والرحمة والتعاطف اليومين دول زي زمان، كنا كلنا قلبنا على بعض ومتحدين مع بعض، دلوقتي مش لاقية حد بيسأل مع إن فيه وسيلة سهلة ممكن يسأل بيه زي الموبايل".

نجوى فؤاد: "ضيعت فلوسي على الإنتاج"

تحدثت الفنانة نجوى فؤاد عن أنها مازالت قادرة على العطاء الفني، ولكن لا يقدم لها أي أدوار منذ 7 سنوات، وناشدت صناع الدراما التليفزيونية والأفلام السينمائية أن يجددوا من الفنانين الذين يقدمون الأدوار، لكي لا يتوهج بعض الناس من كثرة الظهور، وآخرين منسيين تمامًا، وقال: "أنا قاعدة من الشغل بقالي 7 سنين، فين أدواري، أنا عايزة أعيش، اشتغلت 50 سنة وضيعت فلوسي كلها في الانتاج، لأن دي شغلتي، لكن هما معلقين على شوية ناس بيكرروهم في كل عمل".

نجوى فؤاد تُعدد القليلين الذين يسألون عنها في الوسط الفني

أقرت الفنانة نجوى فؤاد بجميل نبيلة عبيد التي لاتزال تسأل عنها باستمارا وتطمئن على أحوالها، وذكرت النجمين الرحلين دلال عبد العزيز وسمير غانم الذين لم يفوتا يومًا في حياتهما غير أن يطمئنا فيه عليها، وقالت: "دلال عبد العزيز مكنتش بتعدي يوم إلا أما تسأل عليا هي وسمير".

تحدثت نجوى عن ما أصابها وجعلها في المنزل طوال الوقت وقالت: "أصابني غضروف بالفقرة السابعة والخامسة ويخضع العلاج الطبيعي، بس رمضان عدى والناس بتقولي فينك، أموت نفسي أنا مبقاش عندي أمل كدة".

نجوى فؤاد تناشد القائمون على الفن في مصر لينتبهوا للفنانين الكبار

استنكرت الفنانة نجوى فؤاد منإهمال الوسط الفني لكل النجوم الكبار، وعدم تذكرهم أو تكريم اسماءهم سوى بعد الوفاة، وقالت: "أنا لسة عندي عطاء مرحتلش إني مش بتكرموا غير اللي على حافة الهاوية أو اللي مات، أنا فين".