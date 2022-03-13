سمير فرج: أمريكا وافقت على صفقة أسلحة جديدة لمصر بأكثر من 2.5 مليار دولار

/685341/سمير-فرج-أمريكا-وافقت-على-صفقة-أسلحة-جديدة-لمصر-بأكثر-من-25-مليار-دولار

قال اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة أسلحة جديدة لمصر بأكثر من 2.5 مليار دولار تشمل 12 طائرة نقل عسكري من طراز سي 130 وهذه الطائرات لها أمتيازات كثيرة منها أنها من الطائرات طويلة المدي وتستطيع أن تزويد بحمولة أكبر، وهذه الطائرات سوف تعطينا القدرة إعادة تموينها في الجو.

دوت الخليج

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن من ضمن هذه الصفقة أن مصر سوف تاخذ 3 من مجموعة الردارات الأمريكية بعيدة المدي.

وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة أسلحة جديدة لمصر

وعن الحرب الروسية الأوكرانية تابع المفكر الاستراتيجي أن خلال 5 أيام فقط قامت روسيا بتدمير البنية الأساسية الأوكرانية تماما وقامت بتدمير جميع المطارات الأوكرانية بطائراتهم ومراكز القيادة وأسلحة الدفاع الجوي وصواريخ الدفاع الجوي وأصبحت روسيا مسيطرة تماما على سماء أوكرانيا.

وأوضح اللواء الدكتور سمير فرج أن المدن هي مقبرة الجيوش ولذلك فأن روسيا تتقدم ببطئ داخل المدن الوكرانية لانها لا تريد قتل أو خسارة المدانين داخل أوكرانيا، متابعا ان المدن الأوكرانية يبلغ عددها حوالي 7 مدن والقوات الروسية لم تسيطر تماما الإ على مدينة واحدة فقط حتي الأن وخلال يوم أخر سوف تسيطر على ثاني مدينة.

وأشار إلى أن بإسقاط العاصمة بتسقط الدولة بأكملها، ويقال أن إذا سقطت عاصمة أوكرانيا وهي مدينة كييف في أيدي القوات الروسية سوف ينتقل مركز الحكم إلى مدينة لفيف وسيتم عمل حكومة انتقاليه في هذه المنطقة.