/685323/أحمد-حمدي-رؤوف-يكشف-كواليس-عمله-في-مسرحية-يا-ألعب-يا-أغلس

يعيش الملحن أحمد حمدي رؤوف خلال الفترة الأخيرة، انتعاشة فنية كبيرة، حيث تعاون مع المطرب الكبير علي الحجار في أغنية إهداء لشقيقه الراحل الفنان أحمد الحجار.

دوت الخليج يرصد أعمال الملحن أحمد حمدي رؤوف

مسرحية يا ألعب يا أغلس

يشارك الفنان والملحن أحمد حمدي رؤوف بمسرحية "يا ألعب..يا أغلس" للفنانة روجينا التي تقدمها ضمن موسم الرياض الترفيهي للعام الجاري 2022.

وكشف الملحن سعادته للمشاركة في موسم الرياض خلال فعاليات هذا العام، وحرص أن يوجه الشكر لأهل الرياض على الاحتفاء وحرصهم على الحضور، موضحًا أنه هناك نية لزيادة فترة العرض عن 4 أيام.

الملحن أحمد حمدي رؤوف في مسرحية يا ألعب يا أغلس

ويرجع ذلك للإقبال الجماهيري خلال أول 48 ساعة من العرض الأول لمسرحية يا ألعب.. يا أغلس، لافتًا إلى أن القرار لم يحسم بعد، وقال في بيان صحفي عن كواليس ترشيحه للمسرحية أنه جاء من الدكتور أشرف زكي.

وأضاف أنه بعدها قرأ سيناريو وليد الهندي الذي حمسه للموافقة على وضع موسيقى وألحان "يا ألعب..يا أغلس"، مشيرًا إلى أنه كان هناك عدد كبير من الاستعراضات بالمسرحية.

وعقد عدة جلسات مع مخرج العمل أشرف زكي، و"الهندي" ثم اتفقوا على ستة استعراضات غنائية موسيقية تشمل عروض كوميدية وإنسانية.

مشروع ابدأ حلمك

ومن ناحية أخرى، يستعد الملحن أحمد حمدي رؤوف لمسرحية جديدة من المقرر أن تعرض قريبًا في رمضان بالمسرح الحديث، بجانب افتتاح مشروع "إبدأ حلمك" لتدريب المواهب الشابة.

والمقرر له خلال الأسبوع المقبل في مصر، وسينطلق أول عروض مسرحية "يا ألعب.. يا أغلس" للفنانة روجينا وأحمد رزق، على خشبة مسرح الراحل محمد العلي، في منطقة أستوديو الفرعية لـ بوليفارد رياض سيتي.

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يشار أن أحداث مسرحية “يا ألعب يا أغلس” تدور في إطار كوميدي اجتماعي استعراضي حول قضية الميراث، حيث يترك الشربتلي باشا وصية لابنه الوحيد وأولاد أخيه، لكن الطمع يجعل أولاد الأخ يريدون التخلص من ابن عمهم ليحصلوا على الميراث كله، ولكن تفشل كل المحاولات ليكتشفوا أن الميراث الحقيقي هو في حبهم لبعضهم ولم شملهم.