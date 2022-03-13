/685320/شيكابالا-يواصل-التأهيل-وفيريرا-يجتمع-بطبيب-الزمالك

واصل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته التأهيلية خلال مران اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخاض شيكابالا تدريبات منفرده في الجيمانزيوم وبعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الفني والطبي، ولم يشارك في المران الجماعي نظراً لإصابته الفترة الأخيرة بشد في عضة السمانة.

وفي المقابل اجتمع فيريرا بمحمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، لمعرفة جاهزية اللاعبين وأخر الإصابات، حتى يكون الجميع جاهز خلال الفترة القادمة للمشاركة مع الفريق.

اجتماع فيريرا مع لاعبي الزمالك

عقد جيسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل بداية مران اليوم بستاد عبد اللطيف أبو رجيله بمقر النادي في ميت عقبة.

وشرح فيريرا للاعبين خلال الجلسة الأخطاء التي ارتكبوها خلال المباراة السابقة والعمل على تصحيحها الفترة المقبلة، بجانب تحفيزهم للمواجهات القادمة وتحقيقق بطولتي الدوري والكأس والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، بعد الخروج المبكر هذا الموسم.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتليتك الأنجولي، السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الزمالك أول أمس أمام الوداد بهدف نظيف على ستاد القاهرة في صدمة كبيرة لجماهيره، ليودع البطولة رسمياً بعد فوز بترو أتليتكو بالأمس على ساجرادا.

مرتضي منصور للأندية السعودية: مفيش غير لاعبي الزمالك فى مصر؟

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول، لم ينصب تركيزه مع الأبيض في الفترة الأخيرة.

وقال مرتضي منصور خلال المؤتمر الصحفي:" أن محمد أبو جبل مرتضى خلي الأندية السعودية تبعد عن الزمالك".

وتابع:": "أنا من أعادت محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق من سموحة، واللاعب طلب الحصول على 32 مليون جنيه من أجل التجديد".

ووأصل:" محدش يقولي الرياضة ملهاش علاقة بالسياسة، كلهم على نفس الخط".

وأردف:" أشمعنا لاعبي الزمالك هما إاللي مطلبين في الأحتراف، النادي الأهلي عنده محمد وهو خارب الدنيا.

وأختتم:" هناك في الأهلي ابن شوبير عملاق ليه أبوه ميخلهوش يحترف".