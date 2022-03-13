/685319/النائب-حمدي-قريطم-مصر-نجحت-في-اختبار-كورونا-بفضل-حكمة-قيادتها-السياسية-واستراتيجيتها-الشاملة

قال النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إن مصر تخطت الموجة الخامسة لجائحة كورونا، وفق ما أعلنته وزارة الصحة بحكمة سياسية بالغة ورؤية وطنية، قادها الرئيس السيسي طوال تواجد الفيروس محليا وعالميا. لافتا إلى أن مصر وبتوجيهات قيادتها السياسية، تحركت على أكثر من مستوى لمجابهة الجائحة والسيطرة عليها.

دوت الخليج

حمدي قريطم: مصر نجحت في اختبار كورونا بفضل حكمة قيادتها السياسية

وقال قريطم في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن ما أعلنته وزارة الصحة اليوم، عن توافر لقاحات تكفي لتطعيم نحو 42 مليون مواطن، رغم انتهاء الموجة الخامسة لكورونا وانخفاض نسبة الوفيات والإصابات بشكل ملحوظ، طوال الفترة الماضية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن جهود كافة الوزارات في الدولة تضافرت للتصدي للوباء. كما كان هناك حرص لإحداث توازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والانتاج، وفي نفس الوقت الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة الوباء. والعمل بأقصى جهد لتوفير أكثر من 100 مليون لقاح من مختلف لقاحات كورونا في البلاد.

وأوضح أن مصر نجحت تماما في اختبار كورونا، وهو ما يحسب لقيادتها الواعية والاستراتيجية الشاملة التي اتبعتها في المواجهة. وهو ما فشلت فيه دول أخرى كثيرة، وانهارت أنظمتها الصحية والاقتصادية بشكل مرعب، ولا تزال تعاني من التداعيات.