صناعة الشيوخ تستكمل مناقشة استيضاح سياسات الحكومة حول «تنمية الصادرات المصرية»(صور)

/685317/صناعة-الشيوخ-تستكمل--مناقشة-استيضاح-سياسات-الحكومة-حول-تنمية-الصادرات-المصريةصور

عقدت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة،اجتماعا اليوم لاستكمال دراسة المناقشة العامة الذي أحيل إلي اللجنة بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية.

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