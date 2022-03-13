/685315/بطلة-ومحاربة-محمد-صبحي-ينعي-أنيسة-حسونة-بكلمات-مؤثرة

حرص الفنان القدير محمد صبحي على نعي الدكتورة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب الأسبق، والتي وافتها المنية في صباح اليوم الأحد بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

دوت الخليج يرصد رسالة محمد صبحي للدكتورة أنيسة حسونة

كتب محمد صبحي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مرفقا صورة الراحلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون .. وداعاً الدكتورة أنيسة حسونة .. كنتي بطلة ومحاربة لمرض لعين اسمه السرطان .. دعواتي لله بالرحمة والمغفرة وأن يدخلك فسيح جناته .. وللاسرة الصبر والسلوان».

تشييع جثمان أنيسة حسونة غدا

ومن المقرر تشيع جثمان الراحل أنيسة حسونة غدًا الاثنين 14 مارس بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة في أكتوبر، بدلًا من السيدة نفيسة، نظرًا للزحام الشديد بمحيط مسجد السيدة.

وكان آخر ظهور للراحلة في احتفالية يوم المرأة العالمي، إذ تم تكريمها من قبل السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

أزمة محمد صبحي مع تركي آل شيخ

على الصعيد الآخر، أُثيرت أزمة بين الفنان المصري محمد صبحي ورئيس هيئة الترفيه السعودية آل الشيخ، بعد أن قال صبحي أنه يرفض عرض مسرحيته «خيبتنا» في المملكة مقابل 4 مليون دولار، اعتراضا على عرضها تحت شعار الترفيه.

ووصف آل الشيخ، محمد صبحي بالمشخصاتي، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع « تويتر»: والله أنا أتمنى أن أعرف اللي عرض الملايين عليه، ولازم نكشف على قواه العقلية.. عموما تراجع ولعها افتكروني في السكة بس جت غلط".

ومن ثم أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر بيانا عاجلا بشأن التوتر في العلاقة بين الفنان المصري محمد صبحى وهيئة الترفيه السعودية، بعد الأزمة الأخيرة حول عرض مسرحية محمد صبحي في الرياض.

مسرحية نجوم الضهر

وشارك في بطولة مسرحية «نجوم الضهر» بجانب عدد كبير من النجوم يصل عددهم إلى 40 نجم ونجمة، والمسرحية من تأليفه بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وإخراجه وبطولته بمشاركة الفنانين : سميرة عبد العزيز وعبد الرحيم حسن وجيهان قمري وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة ، وديكور محمد الغرباوى، وتصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان.