/685312/بعد-إعلان-عام-2022-عام-المجتمع-المدنى-توقيع-ميثاق-التحالف-الوطنى-للعمل-الأهلى-التنموى

انعقدت اليوم جلسة التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموي، وذلك استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى أطلقت عام 2022 عام المجتمع المدنى، وشهدت الجلسة توقيع ميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وذلك بحضور عدداً من كبرى مؤسسات العمل التنموى فى مصر، فضلاً عن وجود ممثلي المشروعات الصحية والتى تعتمد فى تمويلها على المجتمع المدنى.

دوت الخليج

ويشمل الميثاق على عدة محاور أبرزها الالتزام بالميثاق الأخلاقى لتنظيم العمل بين المؤسسات المشاركة فى الميثاق، فضلاً عن تبادل الخبرات بينهم، إلى جانب كونه تأكيداً للحقوق الدولية والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية، وكان أبرز الحاضرين مؤسسة مجدى يعقوب للقلب، ومؤسسة صناع الحياة، وكذلك مؤسسة أهل مصر وجمعية الأورمان ومؤسسة مصر الخير وجمعية الدكتور مصطفى محمود، وبيت الزكاة والصدقات المصري، والمعهد القومى للأورام كما شهدت الجلسة أيضاً مشاركة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ميثاق العمل التنموى

ويسعى الميثاق أيضاً إلى توحيد جهود العل داخل المجتمع المدنى بما يخدم الفئات المستهدفة، فضلاً عن التنسيق بين المؤسسات العاملة بالمجال حتى يتمكنوا من تحقيق أفضل النتائج فى توصيل الاسر المصرية لأفضل استفادة من برنامج المؤسسات الأهلية.، كما ضمن الميثاق أيضاً إنشاء قاعدة بيانات حتى يتم التنسيق بشكل جيد في تنفيذ المبادرات التنموية، بما يضمن وصول الخير لمستحقيه.

يأتى ذلك تزامناً مع إعلان عام 2022 عام المجتمع المدنى أيضاً مع اتجاه المؤسسات العاملة فى العمل التنموى بتوحيد الجهود بينهم لضمان تحقيق التنمية المستدامه فى المجتمع.