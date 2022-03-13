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رئيس صحة الشيوخ : نتابع عن كثب ما يدور في ملف المكملات الغذائية ومأمونية وفعالية المنتج

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ناقشت لجنة الصحة والسكان  بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، خلال اجتماعها اليوم ،  دعم الصناعات الدوائية المصرية وآليات زيادة التصدير للمستحضرات الطبية المصرية والمعوقات التي تعوق دون تحقيق ذلك وكيفية وضع الدواء المصري في المكانة التي تليق به على خريطة التصدير العالمية بشكل عام و خريطة التصدير للدول الأفريقية كهدف إقتصادي وإستراتيچي في آن واحد.

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الدكتور محمد جزر : المكملات الغذائية تعد من الصناعات الواعدة في حال تهيئة المناخ المناسب 

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كما ناقشت اللجنة بعض المشاكل التي تواجه تسجيل وتصنيع ورقابة المكملات الغذائية والتي تعد من الصناعات الواعدة في حال تهيئة المناخ المناسب لها بعيداً عن تضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية بهذا الملف.

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  وقال الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة ، أنه متابع لما يدور في ملف المكملات الغذائية عن كثب  ،وما يدور في الجهات التنفيذية من تضارب في الاختصاصات مما دفع تلك الجهات لعمل بروتوكول مشترك لتنسيق العمل فيما بينها.

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وأشار الدكتور محمد جزر ، إلى أن اللجنة تهتم وتتابع تطورات الوضع في ملف "المكملات الغذائية " وما سيؤول إليه الوضع لنمو هذا السوق الهام ، مع مراعاة مأمونية  وفعالية هذه المكملات الغذائية  ، و وصولها للمواطن المصري بسعر غير مبالغ فيه .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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