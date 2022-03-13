« تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي»..الغرفة التجارية بسوهاج تشكل غرفة عمليات لمتابعة الأسعار وتوافر السلع

/685309/تنفيذا-لتوجيهات-الرئيس-السيسيالغرفة-التجارية-بسوهاج-تشكل-غرفة-عمليات-لمتابعة-الأسعار-وتوافر-السلع

قرر النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة الغرفة بسوهاج، تشكيل غرفة عمليات بالغرفة على مدار الساعة لمتابعة أسعار السلع والتأكد من توافرها بالأسواق.

دوت الخليج

يأتي ذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية بضبط الأسعار وتخفيف المعاناه عن كاهل المواطنين.

الغرفة التجارية بسوهاج: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أسعار السلع والتأكد من توافرها

وشدد أبوالوفا خلال لقائه بأعضاء الشعب التجارية للخضر والفاكهة ومحلات الجزارة والبقالة، على ضرورة توفير المعروض من السلع الإستراتيجية بالاسواق.

ومن جانبه أكد محمود جابر، رئيس شعبة الخضر والفاكهة، على ضخ كميات زيادة بالأسواق من السلع الاستراتيجية مثل البطاطس والطماطم والبصل، والتأكيد على عدم أرتفاع أسعارها خلال الفترة القادمة.

كما أكد أعضاء شعبة الجزارة واللحوم، على الإلتزام ببيع اللحوم البلدية بسعر 150جنيه للكيلو والعمل على توفير اللحوم السودانية و ذلك لتخفيض الاسعار بالأسواق خلال الفترة القادمة بأسعار مخفضة.

وفي ذات السياق، أكدت شعبة البقالة، على توافر المعروض من كافة السلع بالمحلات.

و أشار أبوالوفا، إلى قيام الغرفة بإقامة معارض أهلاً رمضان لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وستبدأ الغرفة بالمعرض الأول خلال الأسبوع الجارى أمام الاستاد بمدينة ناصر بسوهاج.

كما طالب أبوالوفا، المواطنين بعدم الإنسياق وراء الشائعات وتخزين السلع الغذائية، مؤكداً على توافر المعروض منها خلال الفترة القادمة بالسواق.