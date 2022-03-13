/685308/إيسترن-كومباني-يطيح-بغزل-المحلة-من-كأس-مصر-وفوز-سهل-لطلائع-الجيش

لعبت اليوم مبارتين في نفس التوقيت بكأس مصر، ضمن لقائات الدوري الـ32، المواجهة الأولى كانت بين طلائع الجيش وحلون العام، والثانية غزل المحلة أمام إيسترن كومباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فحقق طلائع الجيش فوز سهل على حلون العام بنتيجة 3/1، حيث ظهر لاعبوه بشكل أفضل وسيطرة كبيرة على المباراة نظراً لفاؤق الإمكانيات والخبرات بين لاعبي الفريقين.

فيما جاءت نتيجة اللقاء الثاني بفوز إيسترن كومباني على غزل المحلة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2 بعد نهاية الوقت الاصلي بالتعادل بنتيجة 1/1، ليطيح إيسرن كومباني بغزل المحلة ويتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر في صدمة لجماهير المحلة.

الإسماعيلي يفوز بشق الأنفس على بتروجيت بركلات الجزاء في كأس مصر

حقق الإسماعيلي فوز صعب على نظيره بتروجيت بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وظهر الإسماعيلي بشكل متواضع في بداية اللقاء، في المقابل طبق لاعبي بتروجيت الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى الدراويش.

ولكن تحسن الأداء للإسماعيلي في شوط المباراة الثاني وحاول أن يسكل ولكن تألق حاري بتروجيت وحافظ على نظافة شباكة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل، ثم الذهاب للوقت الإضافي ولم يتغير الوضع كثيراً.

ليذهب الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي نجح الإسماعيلي من خلالها لتحقيق الفوز بنتيجة 5/4 بعد تصدي محمد فوزي لركلتي جزاء، ليتأهل الدراويش لدور الـ16 من بطولة كأس مصر.

التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة

انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة بالتعادل السلبي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بدأ سيراميكا بالتهديد في أول المباراة ، في محاولة خطرة مرت بسلام على شباك غزل المحلة، ليعود اللقاء بالضغط والتكتل في وسط الملعب.

بهذا التعادل يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 12 نقطة، ليحتل المركز التاسع بفارق الأهداف عن غزل المحلة الذي ارتفع رصيده لنفس العدد من النقاط، ليستمر الفرقيقان في نفس مركزيهما ليفشلا في التقدم نحو المربع الذهبي بعد النتيجة التي أفادت الفرق الأخرى في جدول ترتيب الدوري الممتاز.