الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات مشروع مستقبل مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذى للمشروع القومى للإنتاج الزراعى "مستقبل مصر".

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على الموقف التنفيذى وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع "مستقبل مصر" من كافة الجوانب، خاصةً ما تم إنجازه من مساحات منزرعة وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وكل ما يتعلق بالبنية الأساسية للمشروع.

ووجه الرئيس بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذا المشروع الاستراتيجى فى مجال الزراعة والغذاء، بما يساهم فى توفير الآلاف من فرص العمل فى التخصصات المختلفة، ويعطى دفعة قوية للمنظومة الوطنية للتصنيع الزراعى، ويعزز من استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضى الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية، خاصةً أنه يقع ضمن المشروع الزراعى العملاق "الدلتا الجديدة".

كما تابع الرئيس تفاصيل سير العمل بمكونات البنية الأساسية والموقف التنفيذى لعدد آخر من المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية، خاصةً فى محافظتى بنى سويف والمنيا، والتى ستمثل بدورها قيمة مضافة لسوق الغذاء المصري.