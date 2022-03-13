النيابة العامة تأمر بحبس المتهم بقتل طفل من ذوي الهمم بالغردقة

قالت النيابة العامة منذ قليل أنه إلحاقًا ببياننا السابق، فقد استجوبت النيابة العامة المتهم بقتل طفل من ذوي الهمم بمدينة الغردقة، حيث أقر تفصيلًا بارتكابه الواقعة، وأجرى محاكاة لكيفية أدائها بمسرح الواقعة، كما ضبطت أدلة مادية بمسكنه، وكلفت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحصها، وأمرت بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة قدج سبق وتلقت بلاغًا بالعثور على جثمان طفل من ذوي الهمم -يبلغ أربعة عشر عامًا- بعد تغيبه عن مسكنه منذ التاسع من الشهر الجاري، وظهور جثمانه أسفل سُلَّم عقار بمدينة الغردقة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها حتى توصلت من تحريات الشرطة لتحديد المتهم بقتله، وأمرت بضبطه وإحضاره، فأُلقي القبض عليه لاستجوابه.

وكانت النيابة العامة قد سألت والديْ الطفل عن ظروف تغيبه، وناظرت جثمانه، فتبينت إصابته بجرحٍ طعنيّ بالصدر، وآخر ذبحي بالعنق، وأمرت بتوقيع كشف الصفة التشريحية على جثمان الطفل المجني عليه لبيان ما به من إصابات وكيفية حدوثها، كما عاينت النيابة العامة مسرح الواقعة ومسكن الطفل، وكلفت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع ما بهما من آثار، وضبطت تصويرًا لآلات مراقبة بمحيط مسكن الطفل ظهر فيه ترجله في توقيت تغيُّبه بعيدًا عن مسكنه مع شخص بالغ، وقد أفادت التحريات بملابسات وكيفية ارتكاب المتهم الواقعة، وجارٍ استجواب المتهم بشأنها واستكمال التحقيقات.