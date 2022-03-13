غدًا.. «الصحة» تطلق 48 قافلة طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 48 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، غدا الاثنين وحتى يوم السبت 19 من شهر مارس الجاري، بجميع محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم بمناطق الوحدة الصحية بحلايب مركز حلايب محافظة البحر الاحمر، والمركز الحضري مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، وكفر زهران بحي البدرشين محافظة الجيزة، وشبراملس مركز زفتى محافظة الغربية، وكفر الشناوي مركز فارسكور محافظة دمياط، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وتابع "عبد الغفار" أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية مجانية يومي 12 و13 مارس بمناطق النزلة المستجدة مركز ساحل سليم محافظة أسيوط، و كفر الشموت مركز بنها محافظة القليوبية، والسلام مركز السادات محافظة المنوفية، والسنباط محافظة الفيوم، والموشية مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، والضبعة مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، والرويهب مركز المنشاة محافظة سوهاج.

ولفت "عبد الغفار" إلى أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية بمناطق الذراع البحرية مركز العجمي محافظة الإسكندرية، وتوشكى مركز نصر النوبة محافظة أسوان، و الوحدة الصحية بأبو رماد مركز حلايب محافظة البحر الاحمر، وذلك يومي 13 و14 مارس، كما يتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى بمناطق مركز شباب فنارة مركز فايد محافظة الإسماعيلية، ونوسا الغيط مركز اجا محافظة الدقهلية، و بني حرام مركز ديرمواس محافظة المنيا، ومركز طبي النهضة الجديد بحي السلام ثاني محافظة القاهرة، وذلك في يومي 14 و15 من الشهر نفسه.

ونوه "عبدالغفار" أنه سيتم إطلاق 5 قافلة طبية مجانية يومي 15 و16 مارس في مناطق القبابات حي أطفيح محافظة الجيزة، ونجع الجزيرة مركز البداري محافظة أسيوط، والقلج مركز الخانكة محافظة القليوبية، والعجمي محافظة الإسكندرية، وبرانيس - حماطة وابو غصون مركز مرسى علم محافظة البحر الاحمر.

من جانبها، قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إنه يتم إطلاق 10 قوافل طبية يومي 16 و17 مارس في مناطق الشماخية مركز إدفو غرب محافظة أسوان، وجلالة مركز الضبعة محافظة مطروح، ومركز طبي الأسمرات بحي المقطم محافظة القاهرة، وأبو بكر مركز جهينة محافظة سوهاج، وننا مركز أهناسيا محافظة بني سويف، وعزبة كرم مركز أشمون محافظة المنوفية، والحبيلات الغربية مركز ابوتشت محافظة قنا، ووادي الطرفة مركز سانت كاترين محافظة جنوب سيناء، والمعتمدية مركز المحلة ثان محافظة الغربية، والتوفيقية مركز كفر سعد محافظة دمياط.

وتابعت "الصادق" أنه يتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 17 و18 مارس بمنطقتي الروضة مركز الصالحية الجديدة محافظة الشرقية، ووحدة طب الأسرة بمرسى علم محافظة البحر الاحمر، كما يتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى بمناطق النوادرية مركز فارسكور محافظة دمياط، ووادي الاسباعية العليا - وادي سعال مركز سانت كاترين محافظة جنوب سيناء، وكفر دومتنو مركز المحلة ثان محافظة الغربية، والحارة حي الواحات البحرية محافظة الجيزة، والروضة مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وذلك في يومي 18 و19 من الشهر نفسه.

وذكرت "الصادق" أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية يومي 19 و20 بمناطق كفر عبود مركز ابشواي محافظة الفيوم، و منشاة همام مركز البدري محافظة أسيوط، والصفيين مركز كفر شكر محافظة القليوبية، ونجع عبد العزيز مركز البياضية محافظة الأقصر، ووحدة صحة الأسرة بالحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، والابعادية مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، ونزة الهيش مركز جهينة محافظة سوهاج.