عاجل- الرئيس السيسى يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات الأمن الغذائى

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية فى قطاع الأمن الغذائى والزراعة على مستوى الجمهورية.

وعرض الاجتماع الموقف التنفيذى الخاص ببعض المحاصيل الاستراتيجية، خصوصًا القمح مع قرب موسم الحصاد المحلى، وجهود زيادة إنتاجيته فى إطار سياسة الدولة بالتوسع الأفقى فى الأراضى الزراعية، والتوسع الرأسى فى جودة القمح وكميته باستخدام أفضل أنواع البذور ووسائل الرى الحديث والميكنة الزراعية.

ووجه الرئيس السيسى فى هذا الإطار بمنح حافز توريد إضافى لسعر أردب القمح المحلى للموسم الزراعى الحالى لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وفق المحددات التى ستضعها الجهات المختصة.

كما تم استعراض الموقف التنفيذى لمحطات زراعة قصب السكر فى كوم أمبو ووادى الصعايدة، بما فيها المعدات والآلات الزراعية ونظم الرى، فضلاً عن الأسمدة والبذور المستخدمة فى هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضًا عرض الموقف الخاص بتنمية قطاع الثروة السمكية، خصوصًا من خلال إنشاء مصانع الأعلاف السمكية، وكذلك تطوير البحيرات على مستوى الجمهورية، خصوصًا بحيرات السد العالى والبردويل والبرلس والمنزلة، بعمليات التطهير، والتكريك، وإزالة التعديات ورفع كفاءة البواغيز لتحسين جوانبها البيئية، وزيادة إنتاجيتها وتطوير المفرخات بها.

ووجه الرئيس بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء المفرخات السمكية على أعلى مستوى، لتزويد البحيرات بالزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج، مع منع عملية الصيد الجائر، بهدف المساهمة فى تعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية وتعظيم المخزون السمكى فى مصر.

واطلع الرئيس على جهود تنمية الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، خصوصًا من خلال المشروع القومى للبتلو، وتطوير مراكز تجميع الألبان، إلى جانب تحسين السلالات، وكذلك توفير الرعاية البيطرية المتقدمة، عن طريق القوافل البيطرية العلاجية المجانية، حيث تم مؤخراً تنظيم أكثر من ألف قافلة على مستوى قرى الجمهورية لعلاج وفحص الثروة الحيوانية.

ووجه الرئيس بالتوسع فى توفير سلالات الأبقار ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان، لما لها من مردود اقتصادى مباشر لصالح المربين، بالإضافة إلى مساهمتها فى دعم إنتاج اللحوم والألبان للسوق المحلية وتعزيز الصناعات الغذائية ذات الصلة.