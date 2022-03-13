حملات لحماية المستهلك بأسواق الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب حماية المستهلك بالوادى الجديد، عن ضبط كمية من الدواجن المذبوحة والعروضة للبيع وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، نتيجة وجود تغير فى اللون وتهتك فى الأنسجة، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





وأكد مكتب حماية المستهلك بالوادى الجديد - فى بيان اليوم الأحد - مواصلة التعاون مع مديريتى التموين والتجارة الداخلية والطب البيطرى، فى تنفيذ الحملات التموينية بالأسواق المختلفة فى المحافظة، وذلك لضبط الأسعار ومدى توافر السلع الغذائية واللحوم والدواجن، بجانب منع احتكار السلع وضمان توافر السلع بأسعار مخفضة. وفى سياق متصل، وفرت المحافظة كميات من السلع والمنتجات الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة عن أسعار الأسواق بمنافذ بيع بمقار الوحدات المحلية بمراكز المحافظة الإدارية الخمسة، وكذلك الوحدات المحلية القروية.

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