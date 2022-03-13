محافظ المنيا: إحلال سيارات الميكروباص لنقل الركاب بدلا من الربع نقل

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ المنيا أسامة القاضى، اليوم الأحد، تشغيل منظومة إحلال السيارات الربع نقل ( البيك أب ) والتى تستخدم فى نقل الركاب بسيارات ميكروباص تعمل بنظام الوقود المزدوج ( بنزين - غاز طبيعى )، وذلك بموقف سيارات قرى شرق النيل بمدينة المنيا.





وقال المحافظ فى - بيان اليوم الأحد - إن ذلك يأتى ذلك فى إطار تطوير وسائل النقل الجماعى بهدف توفير خدمة نقل آمنة وآدمية ومميزة للمواطنين لتحسين مستوى جودة الحياة فى قرى ومراكز المحافظة ورفع مستوى معيشة المواطنين، تنفيذاً لأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية وتطوير الريف المصرى.

والتقى المحافظ بعدد من الأهالى والسائقين، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول المنظومة الجديدة حيث أشاد الأهالى بتلك الخطوة لتوفير وسائل مواصلات آدمية وآمنة، وثمن محافظ المنيا التجاوب والتفاعل الكبير من السائقين على مستوى مراكز ومدن المحافظة للانضمام لمنظومة التحديث لوسائل النقل الجماعى والتى ساهمت فى توفير وسيلة نقل حضارية وآمنة، بالإضافة إلى إظهار الشكل الجمالى للمدينة.

وكان محافظ المنيا قد أصدر قرارا فبراير الماضى بفتح الترخيص لـ 136 سيارة أجرة ميكروباص 14 راكباً تعمل بالوقود المزدوج، بدلا من السيارات الربع نقل العاملة على خطوط قرى المنيا شرق النيل كما أصدر قراراً الأسبوع الماضى بالسماح بفتح تراخيص 518 سيارة ميكروباص أجرة فى 6 وحدات قروية بمركز المنيا لمن يرغب من مالكى سيارات البيك أب العاملة بخطوط سير القرى ويكون التقديم بالمركز التكنولوجى لمدينة المنيا اعتبارا من اليوم.

كما وجه المحافظ، إدارة المرور والمواقف باستيفاء جميع المستندات اللازمة للمتقدمين للحصول على التراخيص، والعمل على تنفيذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء التراخيص الخاصة بتلك السيارات، بهدف توفير وسيلة مواصلات آمنة للمواطنين حرصا على سلامتهم.

وفى سياق آخر، تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من خلال الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية من ضبط 65 مخالفة تموينية متنوعة، منها 59 بالمخابز البلدية تنوعت بين خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى ضبط 6 مخالفات فى مجال متابعة الأسواق، لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية.

وعلى صعيد آخر، تطلق جامعة المنيا غدا الاثنين فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية تحت شعار "الجمهورية الجديدة .. كلنا نعمل من أجل مصر" الذى يقام برعاية الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك على مدار شهر كامل بهدف تنمية وعى الطلاب واكتشاف المواهب وتنمية قدرات المبدعين والموهوبين فى كافة مجالات الأنشطة المتنوعة، لاختيار أفضل العناصر الطلابية، لتمثيل الجامعة فى المنافسات.