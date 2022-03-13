عاجل- الرئيس السيسى يوجه باستكمال مستهدفات مشروع «مستقبل مصر»

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذى للمشروع القومى للإنتاج الزراعى "مستقبل مصر". واطلع الرئيس السيسى فى هذا الإطار على الموقف التنفيذى وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع "مستقبل مصر" من الجوانب كافة، خصوصًا ما تم إنجازه من مساحات منزرعة وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وكل ما يتعلق بالبنية الأساسية للمشروع. ووجه الرئيس بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذا المشروع الاستراتيجى فى مجال الزراعة والغذاء، بما يساهم فى توفير الآلاف من فرص العمل فى التخصصات المختلفة، ويعطى دفعة قوية للمنظومة الوطنية للتصنيع الزراعى، ويعزز من استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضى الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية، خصوصًا أنه يقع ضمن المشروع الزراعى العملاق "الدلتا الجديدة". كما تابع الرئيس تفاصيل سير العمل بمكونات البنية الأساسية والموقف التنفيذى لعدد آخر من المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية، خصوصًا فى محافظتى بنى سويف والمنيا، والتى ستمثل بدورها قيمة مضافة لسوق الغذاء المصرى.

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