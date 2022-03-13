الدقهلية والشرقية تتخذان إجراءات مكثفة لاستقبال شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - ففى الدقهلية، قال المحافظ الدكتور أيمن مختار إنه تم التنسيق مع الغرفة التجارية لإقامة معارض للسلع الرمضانية والسلع الغذائية والتموينية (أهلًا رمضان)، لتلبية احتياجاتهم طوال الشهر الكريم، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية لإنهاء تجهيز الأماكن التى يتم إقامة هذة المعارض بها.

وأضاف أن تلك المعارض تستهدف توفير كافة السلع الغذائية الضرورية والرمضانية واللحوم والأسماك والدواجن وغيرها من مطالب واحتياجات المواطنين، موجهًا بتعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية لتكون على فترتين صباحية ومسائية حسب حصه كل مخبز ووفقًا لاحتياجات المواطنين.

وأكد ضرورة تكثيف الحملات المشتركة للوحدات المحلية بالتعاون مع الصحة والتموين والطب البيطرى ومباحث التموين والبيئة لأحكام الرقابة على الأسواق والمحال وتحقيق الانضباط لحماية المستهلك من الاستغلال والتصدى لاحتكار السلع وعدم المغالاة فى الأسعار والتأكد من صلاحيه السلع المعروضة.

وأوضح أن مديرية الأوقاف قام بالإعداد الجيد للمساجد خلال الشهر الكريم لأداء الشعائر والصلوات، وقيام مديرية الشباب والرياضة بتفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وتنظيم المسابقات بكافة مراكز الشباب.

وأشار إلى أنه تم رفع درجه الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف لاستقبال أية حالات طارئة والتعامل معها وفقًا للأصول الطبية، وأيضًا رفع درجه الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق (المياه - الصرف الصحى - الكهرباء - الغاز) ويستمر العمل على مدار 24 ساعة.

وفى الشرقية، وجه المحافظ الدكتور ممدوح غراب، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين على إقامة معارض (أهلًا رمضان) بكل مركز ومدينة وحى وتزويدها بكافة السلع الغذائية وياميش رمضان واللحوم والأسماك وطرحها بأسعار مخفضة عن السوق وبجودة عالية.

جاء ذلك خلال تفقده ميدان عرابى بمدينة الزقازيق، لإقامة معرض (أهلًا رمضان) والذى يتم إقامة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكبار تجار الجملة، لبيع مستلزمات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة للمواطنين.

وطالب بسرعة الانتهاء من تجهيز المعرض مع زيادة عدد الباكيات المخصصة للبيع لاستيعاب أكبر كمية من المواد الغذائية والسلع الأساسية واللحوم ومنتجات الألبان وياميش رمضان والتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية، لتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف العبء والمعاناة عنهم.