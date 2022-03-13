الحالة المرورية الآن: خريطة الزحام وأماكن الانتظار داخل الجراجات

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، مساء اليوم، أن محافظة الإسكندرية شهدت بعض الأحجام عند محور أبوقير وميدان الوزارة بالإضافة إلى محور قناة السويس بالقرب من منزل كوبرى "محرم بك" المتجه إلى طريق الجيش ويفضل سلوك محور المحمودية لنقل الحركة المرورية من غرب إلى شرق المحافظة.

وذكر أن الدقهلية انحسرت الأحجام فى شارع الجامعة وجيهان السادات، وفى الغربية وجه العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات بتصفية أى كثافات متوقعة خصوصًا عند شارع المديرية للمتجه إلى ميدان المحطة وطالب باستخدام شارع طه الحكيم، وأوضح أن الأحجام انحسرت فى محافظة القليوبية أعلى قطاع الطريق الدائرى نتيجة أعمال التوسعة، وطالب باستخدام محور بنها الحر.

وتابع: "ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، عند مناطق أعلى مناطق المنيب، وقبل منزل محور 26 يوليو عند منطقة بشتيل".

وقال صابر إن الجيزة شهدت بعض الكثافات فى القادم من ميدان الجيزة ومتجه إلى الوراق والكيت كات عند منطقة كورنيش العجوزة، وطالب سلوك شارع الجامعة وكوبرى الدقى، كما وجه اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

ونوه صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وفى القاهرة، انحسرت الأحجام فى كوبرى أكتوبر و15 مايو وطالب بسلوك كبارى "الجامعة، والساحل، والجلاء" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة، كما ظهرت بعض الكثافات فى صلاح سالم وطالب باتخاذ محور النصر، كما طالب سلوك شارع لطفى السيد بديلًا عن كوبرى الفنجرى ونفق أحمد سعيد.

ونوه صابر إلى أن الإدارة العامة أعلنت عن الأماكن الفارغة داخل الجراجات لمنع انتظار السيارات فى الممنوع، والتسبب فى إحداث كثافات مرورية مرتفعة، وأوضح أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 349 ، والعتبة 351 ، وجراج التحرير 701 ، والأوبرا 490 مكان خالى.