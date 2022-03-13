/685306/مرتضى-منصور-إسماعيل-يوسف-سيتواجد-مع-فيريرا-في-جهاز-الزمالك

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول احوال الفريق خلال الفترة الحالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بنادي الزمالك: "إسماعيل يوسف سيتواجد في الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، للعمل مع أمير على العديد من الملفات مثل قضايا والصفقات الجديدة".

وأكمل: "ليتفرغ أمير مرتضى لملفات أخرى بشكل أكبر، ولكنه سيبقى في منصبه كمشرف عام على الكرة أيضاً".

وعن بطولة كأس مصر قال: "مش هنلعب الكأس الجديد قبل استكمال البطولة القديمة، وعامر حسين خرج وقال البطولة هتتلعب لما نشوف احنا منتظرين".

وخسر الزمالك أول أمس أمام الوداد بهدف نظيف على ستاد القاهرة في صدمة كبيرة لجماهيره، ليودع البطولة رسمياً بعد فوز بترو أتليتك بالأمس على ساجرادا.

مرتضي منصور يكشف سبب عدم التجديد لطارق حامد مع الزمالك

أعتذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لجماهير القلعة البيضاء ويقبل رأس كل واحد منهم بسبب المستوى المتدني للفريق، وتطاول بعض اللاعبين على جماهير النادي.

وقال:” أعتذر للجماهير وحقكم علينا، ومفيش حد هيفلت من العقاب، نحن تسلمنا 3 فرق وليس فريق واحد، ولن أتراجع عن أي قرار اتخذته".

وتابع :" لن أجدد لطارق حامد أو أشرف بن شرقي أو أوناجم أو محمد أبوجبل، كل اللاعبين الذين تنتهي عقودهم لهم كل التقدير ولن أجدد لهم".

وأضاف أن هذا القرار تم اتخاذه من قبل المباراة الأخيرة أمام الوداد، ولكنه قرر الإعلان عنه بعد المباراة الأخيرة".

وواصل:” أنه تعاقد مع طارق حامد من سموحة وقام برفع عقده الأخير إلى 16 مليون جنيه.

وأردف:” فوجئة بأن طارق حامد رفض السفر مع الفريق لخوض لقاء الوداد، كما أنه رفض خوض مباراة العودة وقال للجهاز الفني " مش هالعب الماتش ده مش هاخش في عركة".

وأستكمل:”: سألت الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي نبيه المدرب العام وتأكد من سلامة طارق حامد، وشدد على أن الزمالك خسر بسبب طارق حامد وغيابه عن المباراتين.

مرتضى منصور يعلن عدم التجديد لطارق حامد

وقال:” أن طارق حامد اجتمع بأمير مرتضى المشرف على الكرة من أجل مناقشة ملف التجديد، وشدد على أنه عرض عليه 25 مليون جنيه في الموسم.

وأختتم:”أن اللاعب طلب الحصول على 9 ملايين مستحقاته المتأخرة، ووافقت على سدادها، وأوضح أن الزمالك ليس في حاجة لطارق حامد.