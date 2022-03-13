/685301/من-داخل-المستشفى-أحدث-ظهور-للفنان-سمير-صبري-بعد-مرضه-صور

شارك المخرج والمؤلف مجدي أحمد علي، الجمهور مجموعة صور للفنان الكبير سمير صبري، الذي يصارع المرض في إحدى المستشفيات منذ أيام ليست بالقليلة، وذلك أثناء زيارته له لتسليمه جائزة أحسن ممثل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن فيلم «2 طلعت حرب».

دوت الخليج يرصد أحدث ظهور للفنان سمير صبري بعد نقله للمستشفى

وكتب مجدي أحمد علي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «سعدت اليوم بزياره الفنان الكبير والانسان العظيم سمير صبري .. سلمته جائزة احسن ممثل بمهرجان الاقصرعن دوره بفيلم ٢ طلعت حرب شكرا لكل الاطباء العظام والعاملين بمستشفى المعادي العسكري الذين يرعون بكل اخلاص شخصا نادر التكرار».

سمير صبري يتغيب عن عرض فيلم 2 طلعت حرب

وكان تغيب سمير صبري عن العرض العالمي الاول لفيلمه «2 طلعت حرب»، بسبب مروره بأزمة صحية حادة نتيجة معاناته لمشاكل في القلب، وتم نقله للمستشفى منذ أيام في انتظار إجراء عملية قسطرة والتي تؤجل بشكل مستمر، لمعالجة بعض المشكلات التي يعاني منها سمير صبري قبل إجرائها.

وعرض الفيلم لأول مرة ضمن فاعليات اليوم الثالث للمهرجان في تمام الساعة الثامنة مساءً، بقصر ثقافة الأقصر، بيوم الأحد الموافق 6 من شهر مارس الماضي.

فيلم 2طلعت حرب

يعد فيلم "2 طلعت حرب" الفيلم المصري الوحيد المشارك في مسابقة الفيلم الروائي الطويل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وهو من إخراج مجدي أحمد علي، ويشارك في بطولته كلا من محمود قابيل، عبير صبري، سمير صبري، أحمد وفيق، سهر الصايغ، وأحمد مجدي، وشريف حلمي، وياسمين الخطيب، ومنة فضالي، ميدو عادل وشريف دسوقي وهو من تأليف هنزادة فكري.

شائعة الوفاة تلاحق سمير صبري

على نفس السياق كان قد طارد سمير صبري شائعة الوفاة، فبعد نقله للمستشفى بأيام قليلة انتشرت على المواقع الإخبارية أنباء بوفاة الفنان القدير، ولكن تواصل موقع دوت الخليج مع مدير أعمال الفنان، الذي أكد أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، موضحا: «سمير صبري حالته جيدة للغاية، ولم نجري عملية القسطرة حتى الآن بسبب وجود بعض الإجراءات يتخذها الأطباء خلال الفترة الحالية، قبل خضوع سمير صبري لها».