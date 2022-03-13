نائبة التنسيقية هيام فاروق تعرض مقترحها أمام آثار الشيوخ بشأن «تطوير القاهرة التاريخية»..«فيديو»

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قالت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تقدمت باقتراح برغبة للجنة الثقافة والإعلام، بشأن إعادة دراسة أعمال تطوير القاهرة التاريخية، وإيقاف تدمير مقابر القاهرة التاريخية بمنطقة الإمام الشافعي والسيدة نفيسة.

دوت الخليج

النائبة هيام فاروق تتحدث عن اقتراحها الخاص إعادة دراسة أعمال تطوير القاهرة التاريخية

وأضافت فاروق، أن محافظة القاهرة كانت قد أعلنت عن تطوير القاهرة التاريخية بما في ذلك تطوير محور صلاح سالم سيبدأ من محور جيهان السادات حتي منطقة الفسطاط، وبالتالي سيتم إنشاء محور جديد يسهل الحركة المرورية في هذا القاهرة، مشيدا بذلك لأن المحور سيعمل علي حل مشكلة الحركة المرورية في هذه المنطقة.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن المشكلةالرئيسية التي يسببها المحور هو اختراقه لبعض المقابر التراثية الموجودة في منطقة الإمام الشافعي والسيدة نفيسة، مضيفة: هذه المقابر تضم الكثير من الشخصيات التي لها تاريخ، مثل: أميرالشعراء أحمد شوقي، والملكة فريدة، وبعض الأميرات من بنات الخديوي إسماعيل، ومحمود سامي البارودي، وحافظ إبراهيم ، والكثير من الشخصيات المهمة.

وتابعت فاروق: المقابر أهميتها لا تقتصر علي أنها تحوي أشخاص لهم تاريخ، ولكن قيمتها التاريخية وأن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة في اليونيسكو بأنها منطقة تراث عالمي عام 1979، لافتة أن المقترح يستهدف إعادة الدراسة تطوير، والتفكير في حل حتي يكون المحور بعيدا عن هذه المقابر التاريخية، لافتا أن المسئولين أكدوا بأنه لن يتم تدمير هذه المقابر، كما أن وزارة السياحة والآثار حريصة علي هذه المقابر.