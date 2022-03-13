بالفيديو.. مايان السيد تبكي أثناء تأديتها مناسك العُمرة

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نشرت الفنانة مايان السيد فيديو لها، يجمع عدد من اللقطات التي صورتها بنفسها أو قام أحد آخر بتصويرها لها وهي تمم مناسك العُمرة، وبدت عليها الفرحة والتأثر الشديد لزيارتها للكعبة المشرفة.

دوت الخليج يرصد بكاء مايان السيد أثناء تأديتها للعُمرة

مايان السيد تؤدي مناسك العُمرة

شاركت مايان السيد متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بفيديو يشمل لقطات من رحلتها الكاملة لإتمام مناسك العُمرة في المملكة العربية السعودية، وقامت مايان بتصوير بعض اللقطات بنفسها، وكانت من بينها لقطة وهي تبكي بمجرد رؤيتها للكعبة الشريفة، وقامت بتصوير نفيها سيلفي وهي تطوف حولها، كما ظهرت في لقطات صورها آخرين لها وهي تدعي ربنها، ونشرت هذا الفيديو من خلال حسابها الرسمي وكتبت: "الحمد لله".

تعليقات الجمهور على فيديو مايان السيد أثناء أداءها للعُمرة

شارك الجمهور بتعليقاته على فيدو أداء ميان مناسك العُمرة، وكان قبلهم بعض من الفنانين، مثل ليلى حسين التي كتبت لها: "ربنا يتقبل منك حبيبتي يارب ادعيلنا"، وتبعها الفنان أمير المصري الذي علق بما معناه: "الله يسعدك"، وبعدها أضاف عدد من الجمهور تعليقاته، منها بالدعاء لله أن يتقبل عُمرتها، وقال: "الله يتقبل وعقبالنا كلنا يارب"، ومنها من تحدثت عن الراحة النفسية التي يشعر بها الفرد في هذا الوقت، وقالت: "يلهوى على الراحه النفسيه بجد"، ومنها كان إعجابًا بالحجاب عليها، وفقيل: "قمر اوى فى الحجاب ما شاء الله".

مايان السيد في احتفالية يوم الشهيد أمام الرئيس السيسي

الجدير بالذكر، أنه شاركت مايان السيد في عرض مسرحي قصير باسم رسالة نور، تم تقديمه في يوم الشهيد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قدمت دور أخت صغرى لأحد شهداء الواجب من القوات المسلحة، وعرض الاسكتش ما يعاصره أهالي الشهداء من مشاعر لحظة معرفتهم بخبر استشهاد ابنهم في سيناء أو في أي مكان أثناء تأديته لواجبه الوطني من حماية الأراضي المصرية، والحفاظ على سلامتها واستقرارها.

وقدمت مايان دورًا بارعًا، نقل أدائها له إحساس كل أخت وأخ من أفراد عائلة الشهيد، وكم تأثرت وشعرت بهذه الأحاسيس بصداقية هائلة، جلعلت الحضور يتأثر بها.