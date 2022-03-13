/685295/هعتزل-الغناء-وهتجه-لتقديم-البرامج-تصريحات-مثيرة-للمطرب-سعد-الصغير

خرج المطرب الشهير سعد الصغير، ليفجر تصريحات مثيرة كعادته في أي لقاء تلفزيوني له، مشيرا إلى تفكيره في إعتزاله الغناء، بعدما نجح في تقديم برنامجه على قناة الشمس والذي أتى بعنوان «سعد مولعها نار».

دوت الخليج يرصد تصريحات سعد الصغير بشأن إعتزاله الغناء واتجاهه لتقديم البرامج

قال سعد الصغير خلال برنامج et بالعربي، معربا عن سعادته بنجاح برنامج «سعد مولعها نار»: « بعد ما قدمت البرنامج حسيت إني مش عايز أعمل حاجة في الدنيا غير البرنامج ده بس، بحب فقرة الخير أكتر من الغناء لأن بحس تعليقات الخير أفضل، والحمدلله إني البرنامج مش فضايح».

واستكمل سعد حديثه، كاشفا عن نيته في اعتزال الغناء: «بتنمي بعد البرنامج أعتزل الغناء، أول ما تلاقيني بطلت غنا اعرف إن ربنا رضي عليا، وما دام ما اعتزلتش لحد دلوقتي يبقي ربنا أكيد مش راضي عليا».

برنامج سعد مولعا نار

برنامج «سعد مولعها نار» يذاع عبر قناة الشمس في يومي الخميس والجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساء، ويقدم سعد خلاله فقرات فنية ممتعة مع عدد من النجوم، ومن المقرر أن يقدم عدد من أغنياته المتميزة خلال فقرات البرنامج.

سعد الصغير يهاجم أحمد عبد العزيز

وكان قد هاجم سعد الصغير، مذيع قناة الحدث أحمد عبد العزيز، وذلك أثناء لقائه بموقع دوت الخليج على ريد كاربت مهرجان وشوشة الذي أقيم في مساء أمس السبت، وقال سعد متحدثا عن سبب خلافه مع الإعلامي أحمد عبد العزيز: «أحمد عبد العزيز مرتشي، وخرج من قناة المحور بفضيحة بسبب إنه بياخد رشوة، والسبب في أنه بيشتم فيا إني رافض أظهر معاه في البرنامج من غير فلوس».

آخر أعمال سعد الصغير

الجدير بالذكر أن أخر أعمال سعد الصغير كانت مسرحية كزانوفا التي جمعت النجمين حسن الرداد وعمرو يوسف مرة ثانية بعد تعاون واحد بينهما منذأكثر من 15 عام، وام عرضها بموسم الرياض السعودي، وتسبب في انفصال سعد الصغير عن زوجته برلنتي عامر.

ويشارك معهما في بطولة المسرحية عدد من النجوم في مصر والوطن العربي، مثل: نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، ياسر الطبجي وسليمان عيد، ومعهم المطرب الشعبي سعد الصغير، لما تحتويه المسرحية من كوميديا وإستعراضات وبعض الأغاني الشعبية له، المسرحية من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وتم عرضها في موسم الرياض.