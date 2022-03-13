أخبار مصرية

صور..شباب الشيوخ تواصل مناقشة تعديلات قانون الرياضة بحضور ممثلى الإعلام ورؤساء الأندية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/20
  • 2/20
  • 3/20
  • 4/20
  • 5/20
  • 6/20
  • 7/20
  • 8/20
  • 9/20
  • 10/20
  • 11/20
  • 12/20
  • 13/20
  • 14/20
  • 15/20
  • 16/20
  • 17/20
  • 18/20
  • 19/20
  • 20/20

/685294/صورشباب-الشيوخ-تواصل-مناقشة-تعديلات-قانون-الرياضة-بحضور-ممثلى-الإعلام-ورؤساء-الأندية

واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، مناقشة تعديلات قانون الرياضة المعروضة على اللجنة، وذلك بالاستماع لممثلى وسائل الإعلام والصحفيين، ورؤساء الأندية، حيث أكد النائب أحمد أبو هشيمة الحرص على  الوصول إلى أفضل الصياغات فى التعديلات الجديدة بما يصب فى صالح الرياضة المصرية.

دوت الخليج

1243543408.jpg

 

 

جاء ذلك بحضور صالح الصالحى، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأحمد محمد عادل سكرتير وكيل المجلس الأعلى  لتنظيم الإعلام، ومحمد شبانه سكرتير عام نقابة الصحفيين، عضو لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ، ومحمد عبدالله غراب  رئيس نادى الصيد، ووليد عرفات  رئيس نادى سموحه.

5ea2c658b9.jpg

 

صور..شباب الشيوخ تواصل مناقشة تعديلات قانون الرياضة بحضور ممثلى الإعلام ورؤساء الأندية

 

56f2dde681.jpg

 

 

63b51f2a13.jpg

 

 

bebadae185.jpg

 

 

ff9856c662.jpg

 

 

9a5b36e6f1.jpg

 

 

ce4be6ae4b.jpg

 

 

8f519692f8.jpg

 

 

11ee002de3.jpg

 

 

c6918a3f97.jpg

 

 

011c0fd2ad.jpg

 

 

ef4d6233d3.jpg

 

 

49afed56b1.jpg

 

 

273da739bc.jpg

 

 

ccd80c4bc3.jpg

 

 

e6f9274911.jpg

 

 

978662edb7.jpg

 

 

cbb80030a0.jpg

 

 

8c991f08cb.jpg

 

 

 

وأكد النائب محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أهمية التنسيق بشأن ميثاق الشرف الإعلامى المقرر عمله من خلال المادة 31مكرر بتعديلات قانون الرياضة الجديدة، مع ضرورة الوعى بأن يكون التنسيق مع نقابة الصحفيين والإعلاميين فى عمل الميثاق من منطلق أن الهيئة الوطنية للإعلام هى منوط بمن يعمل فى التليفزيون، والهيئة الوطنية للصاحفة منوطة بمن يعمل فى الصحافة مع  المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهو"الإطار التنظيمى للإعلام فى مصر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور..شباب الشيوخ تواصل مناقشة تعديلات قانون الرياضة بحضور ممثلى الإعلام ورؤساء الأندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا