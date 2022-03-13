/685294/صورشباب-الشيوخ-تواصل-مناقشة-تعديلات-قانون-الرياضة-بحضور-ممثلى-الإعلام-ورؤساء-الأندية

واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، مناقشة تعديلات قانون الرياضة المعروضة على اللجنة، وذلك بالاستماع لممثلى وسائل الإعلام والصحفيين، ورؤساء الأندية، حيث أكد النائب أحمد أبو هشيمة الحرص على الوصول إلى أفضل الصياغات فى التعديلات الجديدة بما يصب فى صالح الرياضة المصرية.

دوت الخليج جاء ذلك بحضور صالح الصالحى، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأحمد محمد عادل سكرتير وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومحمد شبانه سكرتير عام نقابة الصحفيين، عضو لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ، ومحمد عبدالله غراب رئيس نادى الصيد، ووليد عرفات رئيس نادى سموحه. صور..شباب الشيوخ تواصل مناقشة تعديلات قانون الرياضة بحضور ممثلى الإعلام ورؤساء الأندية وأكد النائب محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أهمية التنسيق بشأن ميثاق الشرف الإعلامى المقرر عمله من خلال المادة 31مكرر بتعديلات قانون الرياضة الجديدة، مع ضرورة الوعى بأن يكون التنسيق مع نقابة الصحفيين والإعلاميين فى عمل الميثاق من منطلق أن الهيئة الوطنية للإعلام هى منوط بمن يعمل فى التليفزيون، والهيئة الوطنية للصاحفة منوطة بمن يعمل فى الصحافة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهو"الإطار التنظيمى للإعلام فى مصر".

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