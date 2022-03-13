/685293/النائبة-رقية-الهلالي-تنعي-أنيسة-حسونة--مصر-فقدت-اليوم-نموذجا-مشرفا-لكل-امرأة-مصرية

نعت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، ببالغ من الحزن والأسى، الكاتبة أنيسة حسونة عضوه مجلس النواب سابقا والكاتبة والباحثة السياسية، والرئيسة التنفيذية لمستشفى الناس، والمديرة التنفيذية السابقة لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، والتى وافتها المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

دوت الخليج

وأعربت النائبة رقية الهلالي، في بيان صحفي صادر عنها اليوم، عن بالغ حزنها لفقدان الراحلة أنيسة حسونة، مؤكدة ان مصر فقدت اليوم نموذجاً مشرفا لكل إمرأة مصرية، كرست حياتها لخدمة الوطن ومجتمعها بكل إخلاص وتفاني.

النائبة رقية الهلالي تنعي أنيسة حسونة : مصر فقدت اليوم نموذجاً مشرفا لكل امرأة مصرية

وتقدمت النائبة رقية الهلالي، بخالص التعازي والمواساة لأسرة وأصدقاء الفقيدة، سائله المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون.

جدير الذكر أن الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق، قد توفت اليوم الاحد، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 69 عاما.

وتوفيت صباح اليوم الأحد، البرلمانية السابقة، الدكتورة أنيسه حسونة، بعد صراع طويل مع المرض، حيث تم تكريمها منذ أيام قليلة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة من قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، السيدة انتصار السيسى.

وفاة الدكتورة أنيسة حسونة

هذا و تشيع الجنازة، غدا الإثنين الموافق 14 من مارس الجاري، من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر.

وتعتبرالدكتورة أنيسة حسونة، كاتبة وباحثة سياسية، إضافة إلى تعيينها نائبة بمجلس النواب 2015-2021، من مواليد القاهرة 22 يناير 1953، وهي المدير التنفيذى السابق لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، والرئيس التنفيذي لـ مستشفى_الناس للأطفال وحاصلة على بكاليوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وله تجربة فى مواجهة مرض السرطان والذى انتهت بوفاتها صبام اليوم.