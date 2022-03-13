/685292/جلسة-فيريرا-مع-لاعبي-الزمالك-وتدريبات-تأهيلية-أبرز-ملامح-المران

عقد جيسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل بداية مران اليوم بستاد عبد اللطيف أبو رجيله بمقر النادي في ميت عقبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشرح فيريرا للاعبين خلال الجلسة الأخطاء التي ارتكبوها خلال المباراة السابقة والعمل على تصحيحها الفترة المقبلة، بجانب تحفيزهم للمواجهات القادمة وتحقيقق بطولتي الدوري والكأس والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، بعد الخروج المبكر هذا الموسم.

وخاض لاعبوا الزمالك الذين شاركوا أمام الوداد تدريبات استشفائية والجري حول الملعب لمدة 10 دقائق تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال، بستخدام ادوات التدريب التأهليلية.

وخسر الزمالك أول أمس أمام الوداد بهدف نظيف على ستاد القاهرة في صدمة كبيرة لجماهيره، ليودع البطولة رسمياً بعد فوز بترو أتليتك بابأمس على ساجرادا.

تصريحات مرتضى منصور عن موسيماني

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي عن زوجة موسيماني مدرب الأهلي: "زوجة موسيماني جات في الفترة السابقة وتحدثت مع أمير مرتضى".

وأضاف: "اقسم بالله زوجة موسيماني اتفاوضت مع أمير مرتضي علشان جوزها يدرب الزمالك".

واختتم: "أنا مرضتش احتراما لجماهير النادي الأهلي".

الوداد المغربي والزمالك

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 1/0، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الزمالك المباراة بقوة وهدد مرمى الوداد في أكثر من كرة في ظل تكتل الفريق المغربي في الدفاع، وأضاع كرة زيزو أخطر فرص المباراة ولكن تألق لاكناوتي حارس الوداد وأخرج الكرة.

عمرو السعيد يهدر أمام الوداد

وفي الدقيقة 33 أتيحت فرصة التسجيل لعمر السعيد بعد خروج خطأ من التكناوتي ولكن لم يستغلها الأول ويسكنها الشباك ليضرب الكرة بالرأس خارج المرمى، وحاول بعدها الزمالك عدة محاولات من أجل تعديل النتيجة.

لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، في إنتظار تعديل الزمالك للنتيجة من خلال التغييرات التي سيجريها فيريرا بالشوط الثاني.

أعتذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لجماهير القلعة البيضاء ويقبل رأس كل واحد منهم بسبب المستوى المتدني للفريق، وتطاول بعض اللاعبين على جماهير النادي.

وقال:” أعتذر للجماهير وحقكم علينا، ومفيش حد هيفلت من العقاب، نحن تسلمنا 3 فرق وليس فريق واحد، ولن أتراجع عن أي قرار اتخذته".

وتابع :" لن أجدد لطارق حامد أو أشرف بن شرقي أو أوناجم أو محمد أبوجبل، كل اللاعبين الذين تنتهي عقودهم لهم كل التقدير ولن أجدد لهم".