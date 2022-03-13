الأهلي يشكر طارق محروس ومعاونيه.. ويكلف ياسر لبيب بتشكيل الجهاز الفني لكرة اليد

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وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الشكر لطارق محروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد ومعاونيه، عن الفترة التي تولوا فيها المسئولية، وبذلوا أقصى ما لديهم من جهد لتحقيق أفضل النتائج.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نتيجة مباراة الاهلي وصن داونز

وبدأ صن داونز بهجوم كبير على النادي الأهلي واضاعوا أكثر من فرصة في غياب تام للاعبي القلعة الحمراء الذي كانوا بعيدين عن مستواهم المعهود.

وظل صن دانز في الهجوم حتى أحرز هدف في الدقيقة 23 عن طريق بيتر شالوليلي، الذي أعطى التقدم للفريق الجنوب إفريقي.

الأهلي ضد صن داونز

وفي بداية شوط المباراة الثاني ظل صن داونز يهاجم على مرمى الأهلي ولكن تألق محمد الشناوي ودافع عن مرماه بقوة من الهدف الثاني.

وبدأ النادي الأهلي في تشكيل خطورة على صن دانز في الربع ساعة الأخيرة بعد إجراء عدة تغييرات واللعب بثنائي رأس حربة بدخول حسام حسن بجانب محمد شريف، ولكن لم يستطيع الفريق التسجيل من خلال الفرص التي اُتيحت له.

لتنتهي المباراة بفوز صن دانز بهدف نظيف على الأهلي ليرتفع رصيد الفريق الجنوب إفريقي للنقطة رقم 10 منفرداً بالمركز الأول، بينما يظل الأهلي عند النقطة الرابعة بالمركز الثاني.

تشكيل الاهلي لمواجهة صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي -محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول

الجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 13 – يلتقي الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب.

الجولة 14 – يلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 14 – يلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

لجولة 15 – يلعب الأهلي ضد إنبي يوم 19 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الجولة 16 – يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 من أبريل، على استاد “الأهلي we