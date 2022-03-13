نانسي نعيم عن مشاركتها بمؤتمر «الشعب الجمهوري»: الحزب كان رقماً مهماً في معادلة تنمية الحياة السياسية

/685283/نانسي-نعيم-عن--مشاركتها-بمؤتمر-الشعب-الجمهوري--الحزب-كان-رقما-مهما-في-معادلة-تنمية-الحياة-السياسية

‎ عبر النائب نانسي نعيم عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، عن سعادته بما حققه الحزب من إنجازات خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن خطة الحزب تستهدف دعم الدولة في إنجاز كافة الملفات بشكل عام، ورفع العبء عن المواطن المصري بشكل خاص.

دوت الخليج

‎جاء ذلك خلال مشاركة النائب نانسي نعيم ، في المؤتمر التنظيمي الذي عقده حزب الشعب الجمهوري اليوم بمقره المركزي بالقاهرة تحت عنوان «الشعب الجمهوري بين إنجازات الحاضر وصياغة المستقبل»، والذي حضره قيادات الحزب وممثليه في البرلمان بغرفتيه، وأمناء المحافظات وشباب الأمانة المركزية، وهيئات مكاتب أمانات المحافظات عبر الفيديو كونفرانس.

نانسي نعيم خلال مشاركتها بمؤتمر «الشعب الجمهوري»: فخورون بما حققناه

وأكدت النائبة نانسي نعيم على هامش مشاركته في المؤتمر، أن حزب الشعب الجمهوري، كان رقماً مهماً في معادلة تنمية الحياة السياسية خلال الفترة الماضية، وكان الشارع المصري بمختلف اهتماماته وفئاته على رأس أولوياته، وتُرجم ذلك في أداء نوابه بغرفتي البرلمان، عبر استخدامهم مختلف أدواتهم التشريعية والرقابية، وكذلك لم يغفلوا دورهم الخدمي، لمساعدة الدولة في التخفيف عن أعباء المواطنين.

‎وأشاد النائبة نانسي نعيم بالكوادر الشبابية التي يمتلكها حزب الشعب الجمهوري، والتي كان لها دورٌ بارزٌ فيما حققه الحزب من إنجازات خلال الفترة الماضية، وقدرتهم بعد التأهيل والتدريب على حمل لواء الحزب في المستقبل القريب.

وكشف النائبة نانسي نعيم، أن الحزب لديه خطة استراتيجية للمرحلة المقبلة، سيتم تنفيذ مراحلها تباعاً، وتستهدف ملفات بعينها كمواصلة العمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع المصري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، عبر مركز متخصص قادرون باختلاف سيتم تعميمه على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إعداد أسطول من القوافل الطبية يستهدف الكشف عن المواطنين وتوفير العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذلك برامج متخصصة أعدها كبار أساتذة الاجتماع والعلوم السياسية، للمساهمة في رفع وعي المواطنين، وغرس قيم الولاء والانتماء بالأجيال الصاعدة.