فاركو يعلن مساعد فيريرا السابق مدير فني للفريق خلفاً لمجدي عبد العاطي

/685282/فاركو-يعلن-مساعد-فيريرا-السابق-مدير-فني-للفريق-خلفا-لمجدي-عبد-العاطي

أعلن نادي فاركو عن تعيين مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم، وهو البرتغالي نونو ألميدا، خلفا للمدرب الذي تم توجيه الشكر له مجدي عبد العاطي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ ألميدا في مجال التدريب

ولم يسبق لـ ألميدا، صاحب الـ 49 عاما، العمل كرجل أول من قبل، ولكنه عاون مدرب الزمالك الحالي جوسفالدو فيريرا في سبورتنج لشبونة عام 2013، وفي الزمالك في عام 2015.

عاون ألميدا فيريرا في براجا في موسم 2013/2014، كما عاون مدرب الأهلي السابق خوسيه بيسيرو في مباراة واحدة مع نفس الفريق في نفس الموسم.

ودع فاركو بطولة كأس مصر من دور الـ 32 بعدما خسر من كفر الشيخ بهدفين مقابل هدف، على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية.

موعد مباراة البنك الأهلي وفاركو

ويستعد فاركو لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها الرابعة عصر الخميس المقبل على استاد الإسكندرية بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري. بعدما خاض 12 مباراة.وفاز في 5 مواجهات وخسر 6 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبل مثلهم.

يذكر أن مجدي عبد العاطي هو من قاد فاركو للتأهل التاريخي للفريق في الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وتعد تجربة فاركو هي الثانية لـ عبد العاطي في الدوري الممتاز بعدما سبق أن قاد أسوان للتأهل للدوري الممتاز موسم 2019-2020 ورحل بعد نهاية الدور الأول من قيادة الفريق.

نتيجة مباراة فاركو والإسماعيلي

تعادل الإسماعيلي مع نظيره فاركو بدون أهداف على ستاد “الإسماعيلية”، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بقوة وهاجم بشراسة وأضاع أكثر من كرة عن طريق أحمد مدبولي وجان موريل الذي كان قريب من تسجيل أول أهداف الدراويش.

في المقابل هدد فاركو مرمى الإسماعيلي من خلال الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة كبيرة عليهم ولكن تألق محمد فوزي وحافظ على نظافة مرماه، لينتهي الشوط الأول المثير بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة رقم 5 في المركز الأخير في موسم هو الأسوء للدراويش، بينما أصبح فاركو يمتلك 16 نقطة بالمركز السابع.