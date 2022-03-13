جدول ترتيب الدوري المصري 2022

جدول ترتيب الدورى العام، يتصدره النادى الأهلى بعد انتهاء مباريات الجولة الماضية ، برصيد 28 نقطة بينما جاء بيراميدز في المركز الثانى برصيد 26 نقطة وحل الزمالك ثالثا برصيد 25 نقطة.

ويرصد دوت الخليججدول ترتيب الدوري المصري 2022:

الأهلي 28 نفطة

بيراميدز 26 نقطة

الزمالك 25 نقطة

سموحة 23 نقطة

البنك الأهلي 17 نقطة

المصري 16 نقطة

فيوتشر 16 نقطة

فاركو 16 نقطة

الاتحاد السكندري 14 نقطة

الجونة 14 نقطة

إنبي 14 نقطة

سيراميكا كيلوباترا 13 نقطة

غزل المحلة 13 نقطة

طلائع الجيش 13 نقطة

مصر المقاصة 9 نفطة

إيسترن كومباني 9 ننقطة

المقاولون العرب 8 نقطة

الإسماعيلي 5 نقطة.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول

الجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 13 – يلتقي الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب.

الجولة 14 – يلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 14 – يلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

لجولة 15 – يلعب الأهلي ضد إنبي يوم 19 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الجولة 16 – يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 من أبريل، على استاد “الأهلي we

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/1، على ملعب محمد الخامس، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وبدأ الزمالك اللقاء بقوة وسجل هدف التقدم عن طريق أحمد سيد زيزو، في الدقيقة الثالثة من تصويبة صاروخية سكنت شباك التكناوتي.