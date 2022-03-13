/685277/رحتي-فين-كنت-جيالك-أشوفك-إسعاد-يونس-توجه-رسالة-مؤثرة-للراحلة-أنيسة-حسونة

وجهت الفنانة القديرة إسعاد يونس رسالة مؤثرة للراحلة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب الأسبق، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان اللعين.

دوت الخليج يرصد نعي الفنانة إسعاد يونس للإعلامية أنيسة حسونة.

إسعاد يونس تنعي أنيسة حسونة

نشرت يونس صورة للراحلة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "رحتي فين يا أستاذة؟ دا أنا كنت جيالك السبت أشوفك.. لا حول ولا قوة إلا بالله، مع السلامة يا حبيبتي.. تتهني في الجنة يا غالية".

موعد تشيع جثمان أنيسة حسونة

وقررت أسرة الراحلة أنيسة حسونة، أن تشيع جثمانها غدًا الاثنين 14 مارس بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة في أكتوبر، بدلًا من السيدة نفيسة، نظرًا للزحام الشديد بمحيط مسجد السيدة.

كما أعلنت أسرة الراحلة أنيسة حسونة أنها ستدفن بمدافن عصام حسونة بالبساتين بجوار مدافن الكحلاوى، على أن يقام العزاء غدًا الاثنين أيضًا في مسجد الشرطة في أكتوبر بعد صلاة المغرب.

تكريم أنيسة حسونة من قبل قرينة السيسي في يوم المرأة العالمي

هذا وقد تم تكريم الكاتبة أنيسة حسونة من قبل قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم المرأة العالمي.

معلومات حول الراحلة أنيسة حسونة

أنيسة حسونة، من مواليد 22 يناير عام 1953، زادت شهرتها مع توليها منصب المدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب، وبعد إعلان إصابتها بالسرطان عام 2016، ظهرت في العديد من البرامج التليفزيونية للتحدث عن معاناتها مع المرض، وتُشجِّع السيدات والمصريين على القيام بالفحص المبكر للأورام.

أزمة انيسة حسونة الصحية

استطاعت «حسونة» تجاوز الأزمة بعد عام، وعادت مرة أخرى لمزاولة أعمالها، حيث كانت نائبة بالبرلمان، لكن ما لبثت أن عاد المرض مرة أخرى، بسبب تطوره بشكل سريع، وهو ما أثَّر على المخ، واضطرات لتناول أدوية تحد من الحركة، وأصبحت تتحرك على كرسي متحرك، وفق ما جاء في برنامج «الستات»، تقديم الإعلاميتين سهير جودة، ومفيدة شيحة، مؤكدة أنها «لكن الرضا لمن يرضى.. أنا بقول الحمدلله وبكرة يبقى أحسن».