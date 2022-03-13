/685285/نقل-عبير-الطوخي-للمستشفى-بعد-تعرضها-لوعكة-صحية-مفاجأة-فجر-السعيد-تسخر-من-صوت-نوال-الزغبي-في-حفلها-الأخير-وهكذا-نعت-نقابة-المهن-التمثيلية-الراحلة-أنيسة-حسونة

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة الموافق 11 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع تحيا مصرخلال السطور التالية.

نقل عبير الطوخي للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجأة

تعرضت الفنانة عبير الطوخي لوعكة صحية مفاجأة نُقلت على إثرها إلى إحدى مستشفيات القاهرة.

وأعلن نبأ أزمتها الصحية، الناقد الفني أشرف فؤاد حيث نشر صورتها وهي جليسة الفراش من داخل المستشفى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها مطالبًا متابعيه بالدعاء لها قائلًا: "نرجو دعواتكم للزميلة الفنانه عبير الطوخي، أن يمن عليها الله بتمام الشفاء، ويحفظها من كل سوء ومكروه.. اللهم آمين".

فجر السعيد تسخر من صوت نوال الزغبي في حفلها الأخير

فتحت الإعلامية الكويتية فجر السعيد النار على الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، حيث انتقدت صوتها ووصفته بصوص الصوص، وذلك خلال إحدى حفلات الأخيرة

تداول رواد السوشيال ميديا مقطع الفيديو، الذي قللت فيه السعيد من شأن نوال الزغبي، حيث ظهرت وهي تنتظر في الكواليس قائلة: "مساء الخير، خلصت الوصواصة.. الحين حنا ناطرين بوخالد يبلش، وإذا بلش بوخالد اعذروني.. ما أقدر أطقطق معاكم أكيد بقعد أسمع بوخالد.. يعني هل يعقل بوخالد يبدع وأنا أفتح سناب وأسولف معاكم.. بـ انتظار طلة الملك".

جاءت تلك المناواشات خلال الحفل الذي أحيته نوال الزغبي ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت بمشاركة الفنان السعودي عبدالله الرويشد، وأطلت خلاله بجمبسوت باللون الأبيض من توقيع LaBourjoisie، نسّقته مع حزام تداخلت فيه تطريزات فضية.

نقابة المهن التمثيلية تنعي الراحلة أنيسة حسونة

نعت نقابة المهن التمثيلية الدكتورة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب السابق، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد معاناة مع مرض السرطان.

وقالت المهن التمثيلية في بيان صحفي لها: "بقلوب مطمئنة بقضاء الله تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتورة أنيسة حسونة نائبة البرلمان السابقة وأمين صندوق المجلس المصري للشئون الخارجية وأحد أبرز المؤسسين لمستشفى الناس للأطفال والعديد من المؤسسات الخيرية، ونحن إذ ندعو لها بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".