/685302/جمال-بيومى-الدبلوماسية-المصرية-هي-المحامي-عن-قضايا-الدولة-وافريقيا-تنظر-إلينا-بنظرة-طيبة

أكد السفيرجمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدبلوماسية المصرية هى المحامى عن قضايا مصر وذلك ابتداء من قضية الجلاء ومكافحة الاستعمار الأجنبي عن مصر ، بالإضافة للدور المصري في إفريقيا والتمسك بمحاربة الاستعمار فى القارة الإفريقية منذ عقود تاريخية مضت .

جمال بيومى: الدبلوماسية المصرية هي المحامي عن قضايا الدولة.. وافريقيا تنظر إلينا بنظرة طيبة اكد بيومى خلال المداخله التليفونيه على برنامج صباحنا مصرى المذاع على القناه المصرية ان القارة الافريقيه تنظر الى مصر بعلاقات طيبه تسودها الود والاحترام المتبادل ومؤكدا ان علاقتنا باوربا اخذت طفرة فى الاتفاقيه بالمشاركه المصريه والاوربيه التى وقعت سنه 2001 ونصت هذة الاتفاقيه عن اقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما وكل هذا لتأسيس مشاركة بين مصر والاتحاد الاوروبى . دوت الخليج وأشارالسفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إلى أن الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى واجتماع القمة الإفريقية فى شرم الشيخ وتدشين منطقة تجارة حرة إفريقية هى الأكبر فى العالم وهى أحد استثمارات الجذب للعملات الأجنبية .

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